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প্রতীক মামলায় বড় আপডেট, খাম নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে কমিশন, সোমে আবার শুনানি

Supreme Court on TMC Symbol row: আগামী সোমবার কমিশনকে জানাতে হবে কতদিনের মধ‍্যে প্রতীক এবং দলের দাবি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে কমিশন। আদালত জানতে চায়, "চার মাসে একটা দল একটি সিম্বল নিয়ে লড়েছে আর উপনির্বাচনে ওই সিম্বল নিয়ে নিলেন? কেন ওটা রিজার্ভ করলেন না?"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 24, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:20 PM IST
প্রতীক মামলায় বড় আপডেট, খাম নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে কমিশন, সোমে আবার শুনানি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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