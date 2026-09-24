/প্রতীক মামলায় বড় আপডেট, খাম নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে কমিশন, সোমে আবার শুনানি

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: প্রতীক মামলায় বড় আপডেট। ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেসকে উপনির্বাচনে খাম প্রতীক দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে কমিশন। সোমবার পরবর্তী শুনানি। দু-পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে সোমবার আবার শুনানির দিন ধার্য করল শীর্ষ আদালত। কতদিনের মধ্যে প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কমিশন? নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চাইল সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আগামী সোমবার কমিশনকে জানাতে হবে কতদিনের মধ্যে প্রতীক এবং দলের দাবি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে কমিশন। সোমবার পরবর্তী শুনানি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা প্রতীক মামলার সওয়াল জবাবে এদিন বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের প্রশ্নের মুখে পড়ে কমিশন। "১৮৩টা প্রতীক আছে, গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসকে খাম চিহ্ন দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? আর কোনও চিহ্ন ছিল না?" জানতে চায় আদালত। "মাত্র চার মাস আগে নির্বাচন হয়েছে, খাম চিহ্ন তো আপাতত ফ্রিজ করে দেওয়া যেত। বিভিন্ন প্রশাসনিক বা বিধিবদ্ধ সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। নির্বাচন আসলেই সবরকম খেলা শুরু হয়ে যায়।" বলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। আদালতের উষ্মার মুখে পড়ে নির্বাচন কমিশন।
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, "আপনাদের হাতে কত গুলি সিম্বল আছে? ১৮৩টি সিম্বল যখন আছে, তাহলে খাম কেন নিলেন? এইভাবে অথরিটি কাজ করে? আপনাদের কাজের জন্যে কেন বার বার মানুষকে কোর্টে আসবে? যেই নির্বাচন সামনে আসবে এমন একটা ট্রাবল শুরু করবেন তারপর পার্টি আদালতে আসবে। আদালতের চাপ বাড়াবেন। চার মাসে একটা দল একটি সিম্বল নিয়ে লড়েছে আর উপনির্বাচনে ওই সিম্বল নিয়ে নিলেন? কেন ওটা রিজার্ভ করলেন না?"
আদালত স্পষ্ট জানায়, "কর্তৃপক্ষের উচিত স্বচ্ছতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া। ইমপার্শিয়ালি ভাবে কাজ করা উচিত। নির্বাচন কতৃপক্ষের কাছে আশা এটাই যে, নির্বাচন যাতে স্মুথলি হয়।"
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