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Supreme Court on Married Daughter: বিবাহিত কন্যারা বাবার পরিবার থেকে বাদ? এক মামলার পর্যবেক্ষণে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court on Married Daughter: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পরিষ্কার বলা হল, বিবাহিত কন্যাকে পরিবার থেকে বাদ দেওয়াটা অযৌক্তিক। সংশ্লিষ্ট মহল বলছে, লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই রায়। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, ছেলে বিয়ের পরও পরিবারের সদস্যই থাকেন, এদিকে মেয়েরা বাপের বাড়ির সদস্য হিসেবে গণ্য হন না! কেন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 04, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:24 PM IST
Supreme Court on Married Daughter: বিবাহিত কন্যারা বাবার পরিবার থেকে বাদ? এক মামলার পর্যবেক্ষণে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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