/Supreme Court on Married Daughter: বিবাহিত কন্যারা বাবার পরিবার থেকে বাদ? এক মামলার পর্যবেক্ষণে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিবাহিত মেয়েদের (Married Daughter) নিয়ে সংশ্লিষ্ট বাপের বাড়ির সমস্যার শেষ নেই! খরচাপাতি করে বিয়ে দেওয়ার পরে আবার কেন মেয়ের দায়ভার নেওয়া? বা, কেন আর মেয়ের জন্য সম্পত্তির ভাগ সরিয়ে রাখা? বহু পরিবারেই বিয়ের পরে মেয়ের প্রতি বাপের বাড়ির এমন মনোভাবের প্রমাণ মেলে। এবং তা নিয়ে তরজা ও প্রতি-তরজারও যেন শেষ নেই। এ নিয়ে বহু মামলাও হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই এমনই এক মামলার শুনাতিতে সম্প্রতি বিরাট কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। এ বিষয়ে (Supreme Court on Married Daughter) কী বলল শীর্ষ আদালত? তারা পরিষ্কার জানাল, 'পরিবারে'র সদস্য হিসেবে বিবাহিত কন্যাকে বাদ (Married Daughter Cannot Be Excluded) দেওয়ার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারী, এবং সাংবিধানিকভাবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়।
এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় খারিজ
মঙ্গলবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক রায় খারিজ করে এমনই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের (SC Overrules Allahabad HC View) বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও বিচারপতি অলোক আরাধের (Justice PS Narasimha, Justice Alok Aradhe) বেঞ্চের। এই বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'পরিবারে'র সদস্য হিসেবে বিবাহিত কন্যাকে বাদ (Married Daughter Cannot Be Excluded) দেওয়ার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও তা স্বেচ্ছাচারী আচরণের সামিল। এবং সেটা সাংবিধানিকভাবেও গ্রহণযোগ্য নয়।
কী বলেছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট?
কী বলা হয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওই রায়ে? এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওই রায়ে বলা হয়েছিল, সহানুভূতি নিয়োগের (কমপ্যাশনেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট) ক্ষেত্রে বিবাহিত মেয়েরা 'পরিবারে'র সংজ্ঞার আওতায় পড়েন না। জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে এক সরকারি আদেশে 'সহানুভূতি নিয়োগে'র ক্ষেত্রে বিবাহিত মহিলাদের 'পরিবার' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন এক প্রয়াত রেশন ডিলারের মেয়ে।
'পরিবারে'রই অংশ মেয়েরা
এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায় বিপক্ষে গেলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন প্রয়াত রেশন ডিলারের মেয়ে। সেই মামলাতেই শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, নির্ভরশীল হিসেবে বিবাহিত কন্যাকে বাদ দেওয়া যায় না। কারণ, মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের জন্যই ওই কোটা চালু করা হয়েছে। এবং মেয়েরা সেই 'পরিবারে'রই অংশ! সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।
বিয়ে হয়ে গেলেই আর নির্ভরশীল নন?
বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ আরও বলেছে, 'বিবাহিত হওয়ার কারণে কোনো মেয়ে তাঁর বাবার উপর নির্ভরশীল নন, এমন মনে করার কোনো ভিত্তিই নেই। বহু ক্ষেত্রেই বিবাহিত মেয়েরা বাপের বাড়িতে থাকেন, অথবা মা-বাবার উপরও (বা, কার্যক্ষেত্রে অনেক সময়ই মা-বাবার উপরই) নির্ভরশীল থাকেন। তাই, কোনো মানুষ বিবাহিত কি না, শুধু সেইটুকুর উপরই তাঁর (পড়ুন সংশ্লিষ্ট মেয়েটির) নির্ভরশীলতা নির্ভর করে না।' শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, ছেলে বিয়ের পরও পরিবারের সদস্যই থাকেন। অন্য দিকে মেয়েরা বাপের বাড়ির সদস্য হিসেবে গণ্য হন না। এই ভাবনা লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাকেই বজায় রাখে, যা আদালত নির্মূল করতে চায়।
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