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Pre-marital Sex Big Update: বিয়ের আগের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে বিরাট কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট! বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ে কী মত?

Supreme Court on Pre-marital Sex: সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলে দিল, বিয়ের আগে যৌনতা চরিত্র বিচারের মানদণ্ড নয়। 'বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক নৈতিক অধঃপতন নয়', কোন ঘটনায়, কেন বলল সুপ্রিম কোর্ট?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 09, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:13 PM IST
Pre-marital Sex Big Update: বিয়ের আগের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে বিরাট কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট! বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ে কী মত?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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