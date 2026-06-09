/Pre-marital Sex Big Update: বিয়ের আগের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে বিরাট কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট! বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ে কী মত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের আগে যৌন সম্পর্কে (pre-marital relationships) কেউ লিপ্ত থাকলে তাঁর নৈতিক অধঃপতন (question a person's character?) হয়েছে, এমনটা বলা যায় না-- পর্যবেক্ষণ দেশের শীর্ষ আদালতের (Supreme Court on Pre-marital Sex)। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিয়ের আগে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার কারণে কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।
পারস্পরিক সম্মতিতে
পারস্পরিক সম্মতিতে দুই অবিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক দোষের নয়। এ নিয়ে তাঁদের চরিত্র সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তেও আসা যায় না। সোমবার এক মামলার প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট।
বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌনতা
কেন বলল এ কথা সুপ্রিম কোর্ট? তার আগে আছে আর এক গল্প। জানা গিয়েছে, তেলঙ্গানা পুলিসের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষায় সফল হন গাজুলা তিরুপতি। কিন্তু নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি তাঁকে। তেলঙ্গানা স্টেট লেভেল পুলিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড জানায়, ২০১৪ সালে তিরুপতির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছিল। বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌনতার অভিযোগ করেছিলেন তাঁর বান্ধবী। পুলিসে এফআইআর দায়ের করে তিরুপতির প্রাক্তন প্রেমিকা জানান, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেও বিয়ের তারিখ ক্রমশ পিছিয়েই যাচ্ছিলেন তিরুপতি। এবং শেষে অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করে নেন তিনি। যদিও লোক আদালতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু সেই কারণ দেখিয়েই তাঁকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয়নি।
হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট
রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তেলঙ্গানা হাইকোর্টে মামলা করেন তিনি। কেননা তেলঙ্গানা সরকার জানিয়ে দেয়, নৈতিক অধঃপতনের কারণে যুবককে চাকরিতে 'disqualified' বা অযোগ্য ঘোষণা করা হচ্ছে। তেলঙ্গানা হাইকোর্টও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেয়। তিরুপতি তখন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সোমবার বিচারপতি মনমোহন এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ জানিয়েছে, পুরনো ধ্যানধারণা থেকে সমাজকে বেরিয়ে আসতে হবে। সব সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে-- এমনটা না-ও হতে পারে। গাজুলা তিরুপতির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের নিষ্পত্তি লোক আদালতে হয়ে গিয়েছে। তাই তিরুপতির নিয়োগে কোনো বাধা নেই।
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