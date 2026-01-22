Supreme Court on Red Fort Case: লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসী আরিফের কিউরেটিভ পিটিশনে নোটিস জারি সুপ্রিম কোর্টের...
Supreme Court Issues Notice in 2000 Red Fort Case: প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি জে.কে. মহেশ্বরীর বেঞ্চে সংক্ষিপ্ত শুনানি হয় এদিন। কীসের? ২০০০ সালের লাল কেল্লা হামলা কেসের।
রাজীব চক্রবর্তী: আজ নোটিস জারি করল শীর্ষ আদালত (Supreme Court on Thursday/January 22, 2026)। সুপ্রিম কোর্ট ২০০০ সালের লাল কেল্লা হামলার ঘটনা দোষী সাব্যস্ত মোহাম্মদ আরিফ ওরফে আশফাকের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার বিরুদ্ধে দায়ের করা কিউরেটিভ পিটিশন শুনতে রাজি (to hear curative plea of Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorist Mohammad Arif) হয় সুপ্রিম কোর্ট। এবং তারা এ বিষয়ে জারি করল নোটিসও।
আরও পড়ুন: 26-26 Terror: হাড়হিম সন্ত্রাসের বিগ আপডেট! প্রজাতন্ত্রে দেশ জুড়ে ভয়াল '২৬-২৬'? রামমন্দিরেও রক্তাক্ত বিস্ফোরণ?
আরিফ ওরফে আশফাকের মৃত্যুদণ্ড
২০০০ সালের লাল কেল্লা হামলার ঘটনায় তিন সেনা জওয়ানকে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল লস্কর-ই-তইবা (LeT) জঙ্গি মোহাম্মদ আরিফ ওরফে আশফাক। তার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার বিরুদ্ধে দায়ের করা কিউরেটিভ পিটিশনেই সুপ্রিম কোর্ট নোটিস জারি করল আজ।
'নোটিস জারি করা হোক'
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি জে.কে. মহেশ্বরীর বেঞ্চে সংক্ষিপ্ত শুনানি হয় এদিন। শুনানিতে অভিযুক্তের আইনজীবী জানান, মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার নির্দেশ আসার পর, সুপ্রিম কোর্টের তরফে দেওয়া কিছু রায় এই মামলায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সংক্ষিপ্ত শুনানি শেষে আদালতের মন্তব্য, “নোটিস জারি করা হোক।”
আরও পড়ুন: Bomb Threat in Puri Temple: বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির? ভয়ংকর হুমকির আতঙ্কে ভয়ে নীল শ্রীক্ষেত্র...
আরিফ ওরফে আশফাক
২০০০ সালের লাল কেল্লা সন্ত্রাসে অভিযুক্ত আরিফ ওরফে আশফাককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ২০০৫ সালে ট্রায়াল কোর্টে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লি হাইকোর্ট এই রায়ে সিলমোহর দেয়। তখন আরিফ ওরফে আশফাক হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে অ্যাপেক্স কোর্টে যায়। এদিকে ২০১১ সালের অগস্টেই শীর্ষ আদালত আরিফের মৃত্যুদণ্ডে সিলমোহর দেয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)