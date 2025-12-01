SIR in Bengal: ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ব্যক্তি যাচাইয়েই নাগরিকত্ব! SIR বিতর্কে বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের...

SIR in Bengal: ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ব্যক্তি যাচাইয়েই নাগরিকত্ব! SIR বিতর্কে বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের...
Supreme Court on SIR: ২০১৪ সালের আগে ভারতে এলেও CAA-র আওতায় আসছে না। SIR বিতর্কে সওয়াল আইনজীবীর। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কীভাবে নেওয়া হবে নাগরিকত্বের সিদ্ধান্ত...
রাজীব চক্রবর্তী: SIR বিতর্কে ফের বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court on SIR)। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে এসআইআর ইস্যুতে আলাদা শুনানি করতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট (SIR in Bengal)। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত (CJI Surya Kanta)।
এদিন সুপ্রিম কোর্টে SIR সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশ (Bangladesh) থেকে আসা জনৈক হিন্দু (Hindu), জৈন (Jain), বৌদ্ধ (Buddhist) এবং খ্রিস্টানদের(Christian) তরফে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী করুণা নন্দী (Supreme Court on SIR)। ২০১৪ সালের আগে ভারতে এলেও এরা CAA-র আওতায় আসছে না বলে জানান তিনি। যে প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত (Chief Justice of India Surya Kanta) স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নাগরিকত্ব লাভের যথাযোগ্য প্রমাণ আছে কি না তা প্রত্যেক ব্যক্তি ভিত্তিক যাচাই করেই তবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা কোনও সিদ্ধান্ত নয়। জানান, আলাদা করে নয়। মূল মামলার সঙ্গেই হবে শুনানি। এই প্রসঙ্গে সব পক্ষকে নোটিসও ইস্যু করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, গতকালই SIR-এর খসড়া ভোটার তালিকা ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার দিন পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission changes electoral roll dates)। রাজ্যে SIR এখন শেষপর্যায়ে। চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশন (Enumeration form digitisation) ও ম্যাপিংয়ের (Mapping) কাজ। এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া শেষ দিন ছিল ৪ ডিসেম্বর। তারপর ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের করার কথা ছিল। কিন্তু সেই দিনক্ষণ-ই সব বদলে গিয়েছে। ৪ ডিসেম্বর নয়, ফর্ম জমা নেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১১ ডিসেম্বর। আর ৯ ডিসেম্বরের বদলে খসড়া ভোটার তালিকা (Draft Voter List new date) প্রকাশ করা হবে ১৬ ডিসেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৭ ফেব্রুয়ারি-র বদলে প্রকাশ করা হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি (Final Voter List new date)।
উল্লেখ্য, বাংলায় SIR-এ এখনও পর্যন্ত ১৫ লাখ মৃত ভোটারের (Dead Voter) নাম পাওয়া গিয়েছে বলে খবর! শুধু কলকাতাতেই ১ লাখ ডবল এন্ট্রি (1 lakh double entry in Kolkata) পাওয়া গিয়েছে বলেও খবর। একইসঙ্গে কমিশনের এক কর্তার কথা থেকেই জানা গিয়েছে, বাংলার প্রায় ২৬ লাখ ভোটারের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে মেলেনি। 'ম্যাপিং'-এ ম্যাচ হয়নি তাঁদের। SIR-এর কাজ শেষ হতে হতে, এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
ম্যাপিং কী? (What is Mapping)
নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে "ম্যাপিং" (Mapping) বলতে ২০০২ সালের সর্বশেষ SIR তালিকার (2002 Voter List) সঙ্গে বর্তমান তালিকার ক্রস-ভেরিফিকেশনকে (Cross Verification) বোঝায়। এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজড (Enumeration Form Digitisation) হয়ে যাওয়ার পরই সেগুলিকে ম্যাপিং পদ্ধতির আওতায় এনে পূর্ববর্তী SIR রেকর্ডের সঙ্গে সেগুলিকে মিলিয়ে দেখা হয়। এখন, প্রশ্ন হচ্ছে এই ২৬ লাখকেই কি শুনানিতে ডাকা হবে? এই ২৬ লাখেরই কি নাম বাদ যাবে? কমিশনের ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ম্যাপিংয়ে অমিল মানেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ চলে যাওয়া নয়।
আরও পড়ুন, Dilip Ghosh Honeymoon: PHOTOS | 'এমনকি জলের তলায়...' বিয়ের ৭ মাস পর হানিমুনে দিলীপ ঘোষ! 'বন্ডিং' থেকে 'স্পেশাল মোমেন্টস' রিঙ্কু বললেন...
আরও পড়ুন, SIR in Bengal: শুধু কলকাতাতেই ১ লাখ ডবল এন্ট্রি! সতর্ক কমিশন নিল কড়া পদক্ষেপ, SIR-এর শেষপর্যন্ত এবার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)