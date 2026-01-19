Supreme Court on SIR: কমিশনে 'সুপ্রিম' ধাক্কা! হিয়ারিঙে থাকতে দিতে হবে BLA-দের... কেন নাম বাদ, কারণ দেখিয়ে টাঙাতে হবে ১.৩২ কোটির লিস্টও...

Supreme Court on SIR: কমিশনে 'সুপ্রিম' ধাক্কা! হিয়ারিঙে থাকতে দিতে হবে BLA-দের... কেন নাম বাদ, কারণ দেখিয়ে টাঙাতে হবে ১.৩২ কোটির লিস্টও...
রাজীব চক্রবর্তী: ব্যাকফুটে চলে গেল নির্বাচন কমিশন? পিছিয়ে যেতে হল কেন্দ্রের SIR সিদ্ধান্তকে? আর এদিকে হ্যাপি মুডে চলে গেল রাজ্যের শাসকদল? পরিস্থিতি অন্তত তেমনই। নির্বাচন কমিশনে এল 'সুপ্রিম' (Supreme Court on SIR) ধাক্কা! বাংলার এসআইআর নিয়ে শুনানিতে শীর্ষ আদালত বলল (Supreme Court on SIR in Bengal), হিয়ারিঙে থাকতে দিতে হবে BLA-দের! শুধু তাই নয়, কেন নাম বাদ, কারণ দেখিয়ে ব্লকে-ব্লকে টাঙাতে হবে সেই ১.৩২ কোটির লিস্টও! এর অর্থ, লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ও বিডিও অফিসে ঝোলাতে হবে (SIR in Bengal)।
সুপ্রিমে শুনানি
পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে এল। আবেদনকারীদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বাল জানান, শুনানির জন্য অনুমোদিত ভেন্যুর সংখ্যা মাত্র ৩০০। অথচ প্রয়োজন অন্তত ১৯০০টি। তাঁর অভিযোগ, এই মুহূর্তে কোনও বুথ লেভেল অফিসার (BLO) নিয়োগই করা হয়নি।
রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত প্রতিনিধি
হিয়ারিংয়ে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে দিতে হবে। হিয়ারিং করতে হবে ব্লক ও পঞ্চায়েত অফিসে। রাজ্য সরকারকে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। কোনো আইনশৃঙ্খলার অবনতি যেন না হয়। তালিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে যদি কেউ গ্রহণযোগ্য নথি জমা না দেন, তা হলে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া যেতে পারে। সময়সীমা পার হলেও তালিকা প্রকাশ করতে হবে। হিয়ারিংয়ে নথি জমা দেওয়ার পর আবেদনকারীদের রিসিভড-প্রমাণপত্র (যাচাই হয়নি লেখা) দিতে হবে।
সোমসকালেই বাদানুবাদ
লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি
বাংলার এসআইআর মামলা নিয়ে আজ সকাল থেকেই সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে চলছে শুনানি। সেখানে কপিল সিব্বল দাবি জানান, লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশ করুক নির্বাচন কমিশন। বিহারে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি বলে কিছু ছিল না। কপিল সিব্বল জানান, নামের বানানে ভুল থাকলেই লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির নোটিস পাঠানো হচ্ছে।
কমিশন পাল্টা বলে, নামের বানানে ভুল থাকলে কাউকেই নোটিস পাঠানো হচ্ছে না। শুধুমাত্র বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের বয়সের ফারাক ১৪/১৬ বছরের কম হলেই যাচাইয়ের জন্য নোটিস পাঠানো হচ্ছে।
সব শুনে কোর্ট বলে, ভারতের মতো দেশে কীভাবে এই যুক্তি দিচ্ছেন? মনে রাখতে হবে, এখানে বাল্যবিবাহ ছিল। কিছু জায়গায় এখনও আছে।
সিব্বল দাবি করেন, লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির পাশাপাশি হিয়ারিংয়ের শিডিউল দেওয়া হোক। তাঁর বক্তব্য, বাবা-ঠাকুরদা ও সন্তানের বয়সের ব্যবধানকে ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’ হিসেবে দেখিয়ে ভোটারদের নাম নিয়ে আপত্তি তোলা হচ্ছে। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম দীর্ঘদিন ধরেই ভোটার তালিকায় রয়েছে। তিনি আদালতের কাছে আবেদন জানান, এ ধরনের সমস্ত তথাকথিত অসঙ্গতির পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হোক এবং তারপর শুনানির নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হোক। বানান বিভ্রাট নিয়েও আপত্তি তোলেন তিনি। সিব্বলের বক্তব্য, গাঙ্গুলি বা দত্তের মতো পদবির ভিন্ন বানান দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, নোটিস জারির মূল উদ্দেশ্যই ভোটার তালিকা থেকে নাম ছাঁটাই।
বাবা-মা ও সন্তানের বয়সের ব্যবধান ইস্যু
পাল্টা সওয়ালে সিনিয়র আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী জানান, কিছু ক্ষেত্রে বাবা-মা ও সন্তানের বয়সের ব্যবধান ১৫ বছর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি প্রশ্ন তোলেন, মা ও সন্তানের মধ্যে ১৫ বছরের ব্যবধানকে কীভাবে অযৌক্তিক বলা যায়। আদালতের মন্তব্য, বাল্যবিবাহ এই দেশের বাস্তবতা। দ্বিবেদীর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের দাবি হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বুথ লেভেল এজেন্ট (BLA)-এর উপস্থিতি প্রয়োজন। তবে ভোটার চাইলে অন্য কোনও প্রতিনিধিকেও নিযুক্ত করতে পারেন বলে জানান তিনি। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, সে ক্ষেত্রে ওই প্রতিনিধিও BLA হিসেবে গণ্য হতে পারেন। পাশাপাশি আদালত জানতে চায়, তথাকথিত সব ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’র তালিকা প্রকাশ করা হবে কি না। বিচারপতি বাগচির পর্যবেক্ষণ, যাঁদের নামে আপত্তি রয়েছে, তাঁদের নামও প্রকাশ্যে আনা উচিত।
শুনানিতে সিবাল আরও জানান, ম্যাপড এবং আনম্যাপড—দু’ধরনের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নথি ও তথ্য সরবরাহ করা দরকার, যাতে গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় থাকে।
আইনজীবী শ্যাম দিবান জানান, বাবা-ঠাকুরদা-সন্তানের বয়সের ফারাক লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি হতে পারে না। এই কারণে এক একটি জেলায় লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে।
কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী জানান, এমন ৭ জনের সন্ধান মিলেছে যারা তাদের সন্তান সংখ্যা ১০০ বলে দাবি করেছে।
প্রেক্ষিত
পশ্চিমবঙ্গে SIR-এ বেনজির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন আইনজীবী কপিল সিববল। Whatsapp এর মাধ্যমে কমিশন নির্দেশ দিচ্ছে। Illogical discrepancy বলে বহু মানুষকে নোটিস দেওয়া হচ্ছে। জবাব দেওয়ার জন্য দু সপ্তাহ সময় চেয়েছিল কমিশন। আজ প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে তারই শুনানি হল।
