English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Supreme Court On Stray Dogs: অনেক হয়েছে, ২ সপ্তাহের মধ্যে পথকুকুর সরাতে হবে, কঠোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...

Supreme Court On Stray Dogs: পাবলিক প্লেসে কার্যত আর দেখা যাবে না পথকুকুরদের। সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশ আগামী ৮ সপ্তাহের মধ্যে দেশজুড়ে এই ছবিই দেখা যাবে। 

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 7, 2025, 01:25 PM IST
Supreme Court On Stray Dogs: অনেক হয়েছে, ২ সপ্তাহের মধ্যে পথকুকুর সরাতে হবে, কঠোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পথকুকুর বিতর্কে এবার নয়া 'সুপ্রিম' রায়! শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত কঠোর নির্দেশ জারি করে জানিয়ে দিল, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড এবং রেলস্টেশনের আশেপাশের সমস্ত রাস্তার কুকুর সরাতে হবে। বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা এবং এনভি. আঞ্জারিয়ার তিন সদস্যের বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে একবার ধরা পড়া কুকুরের বন্ধ্যাকরণের পর একই স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

Add Zee News as a Preferred Source

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ কিন্তু শুধুই কুকুরে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সকল রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ এবং পৌর সংস্থাগুলিকে জাতীয় ও রাজ্য মহাসড়ক এবং অন্যান্য রাস্তা থেকেও সরিয়ে ফেলতে হবে সকল প্রকারের গবাদি পশু। প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃক একটি নিবেদিতপ্রাণ হাইওয়ে টহলদারি দল গঠন করা হবে। যারা এই ধরনের গবাদি পশুদের ধরে আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করবে। যেখানে তাদের যথাযথ যত্ন নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন: কুতুবমিনার, জামা মসজিদ...সব তলিয়ে যাচ্ছে মাটির নীচে? ভয়ংকর কাণ্ড দিল্লি জুড়ে... গোটা শহরটাই ক্রমশ ডুবছে...

আদালতের আদেশে বিভিন্ন ধরনের পাবলিক স্পেস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল, কলেজ, চিকিৎসা সুবিধা, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হাব এবং ক্রীড়া সুবিধাগুলি চিহ্নিত করতে হবে। আট সপ্তাহের মধ্যে, এই স্থানগুলিকে সুরক্ষিত করতে হবে, বিশেষ করে সীমানা প্রাচীর দিতে হবে। যাতে রাস্তার কুকুররা আর না ঢুকতে পারে।

নিয়মিত নজরদারি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি চিহ্নিত স্থানের জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে। পৌর সংস্থা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে কমপক্ষে তিন মাস ধরে পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শন পরিচালনা এবং আদালতে সম্মতি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আদেশ অনুসারে, নির্দিষ্ট স্থান থেকে বেওয়ারিশ কুকুর তুলে নেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্থানীয় স্ব-সরকার সংস্থাগুলির উপর বর্তাবে। পশু জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুসারে তাদের অবশ্যই নির্বীজন এবং টিকা দেওয়ার পরে কুকুরগুলিকে নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করতে হবে। বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে একই স্থানে কুকুরগুলিকে আবার ছেড়ে দেওয়া এই অনুশীলনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে। 

পশু জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার দুর্বল বাস্তবায়ন নিয়ে আদালত একাধিক শুনানির পর এই আদেশ জারি করেছে। গত ৩ নভেম্বর, বেঞ্চ সরকারি অফিসের ভিতরে কর্মচারীদের বেওয়ারিশ কুকুরদের খাওয়ানোর ঘটনা তুলে ধরেছে। যদিও এর আগে জনসাধারণের চলাচলের স্থান থেকে খাবার জোন দূরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে, এই ধরনের অনুশীলন জনসাধারণের প্রাঙ্গণকে বেওয়ারিশ প্রাণী থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে।

এই নির্দেশিকা মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য, সুপ্রিম কোর্ট একটি স্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। আট সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত চিহ্নিত স্থান সুরক্ষিত করতে হবে এবং নজরদারি তদারকির জন্য প্রতিটি স্থানে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে হবে। পৌর সংস্থা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে কমপক্ষে তিন মাস ধরে পরিদর্শন পরিচালনা করতে হবে এবং আদালতে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। বেঞ্চের নির্দেশাবলীর লক্ষ্য হল জনস্বাস্থ্যের উদ্বেগ এবং পশু কল্যাণের বিবেচনার ভারসাম্য বজায় রেখে বিপথগামী প্রাণীদের পরিচালনার জন্য একটি কাঠামোগত কাঠামো তৈরি করা।'

আরও পড়ুন: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Supreme Court On Stray Dogssupreme court order on stray dogssupreme court of india on stray dogssupreme court judgment on stray dogssupreme court hearing on stray dogs
পরবর্তী
খবর

JNU Student Union Election: গেরুয়া আগ্রাসনেও JNU-র রং লাল! প্রেসিডেন্ট থেকে জেন. সেক্রেটারি জয়ী বামেরাই...
.

পরবর্তী খবর

Mira Nair's Son Becomes NYC Mayor: মীরার ক্যামেরা বারবার বলিষ্ঠ প্রশ্নচিহ্ন এঁকেছে পর্দ...