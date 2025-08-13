Supreme Court On Stray Dogs: ৮ সপ্তাহের মধ্যে সরাতে হবে সব রাস্তার কুকুর! 'সুপ্রিম' নির্দেশে বিতর্কের জেরে এবার প্রধান বিচারপতি-ই বললেন 'বড়' কথা...
Supreme Court Chief Justice On Stray dogs: কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার জেরে সোমবার শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় সমস্ত বেওয়ারিশ রাস্তার কুকুরকে আবাসিক এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮ সপ্তাহের মধ্যে দিল্লি ও এনসিআর এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে সমস্ত পথ কুকুরদের (Supreme Court On Stray Dogs)। নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। আর শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পরই উসকে উঠেছে বিতর্ক। সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে এসেছে তীব্র প্রতিবাদ। এই পরিস্থিতিতে রাস্তার কুকুরদের সরিয়ে ফেলার নির্দেশটি পুনর্বিবেচনা করার আশ্বাস দিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই দিল্লি (Chief Justice On Stray Dogs Order)।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ
কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই সোমবার শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় সমস্ত বেওয়ারিশ রাস্তার কুকুরকে আবাসিক এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ডগ শেল্টারগুলিতে স্থানান্তর করতে হবে সমস্ত পথ কুকুরকে (Supreme Court Order On Stray Dogs)। এই নির্দেশেই সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আবাসিক কল্যাণ সমিতি শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানায়। কিন্তু এই নির্দেশ কার্যকর করত গেলে প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবের প্রসঙ্গও উঠে আসে।
প্রধান বিচারপতির বক্তব্য
এদিন সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির সামনে বিষয়টি ওঠে। তখন আগের নির্দেশ ও প্রতিক্রিয়া, দুয়ের পর্যালোচনায় প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমি এটি খতিয়ে দেখব।" উল্লেখ্য, সম্প্রতি দিল্লিতে ৬ বছরের এক শিশু কুকুরের কামড়ে মারা যায়। এরপরই সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা। সেই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পাদ্রীওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়,দিল্লি, নয়ডা, গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদ ও ফরিদাবাদের পুর কর্তৃপক্ষকে ডগ সেল্টার বানাতে হবে। ৮ সপ্তাহের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে সমস্ত পথ কুকুরকে।
কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক
এই নিয়ে পশুপ্রেমীদের কোনও ওজর আপত্তিও শোনা হবে না বলে সাফ জানানো হয়। এমনকি এও বলা হয় যে, আদালতের নির্দেশ কার্যকরে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে তাকে আদালত অবমাননা বলে মনে করা হবে। উল্লেখ্য, রাজধানী দিল্লির বুকে জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ৩৫,১৯৮ জনকে কুকুরে কামড়ায়। কুকুরের কামড়ে মোট ৪৯টি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা রেকর্ড হয়।
