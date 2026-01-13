English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Supreme Court on Stray Dogs: পথকুকুর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিগ রিমার্ক! এবার একটা কুকুর কামড়ালেই রাজ্যকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে...

Supreme Court 's Big Remark on Stray Dogs: সুপ্রিম কোর্ট এবার পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, যারা যারা কুকুরকে খাওয়ায়, এবার কিন্তু তাদের নিয়েও ভাবার সময় এসে গিয়েছে। পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নানা রায় দিয়ে চলেছে। এবার সুপ্রিম কোর্ট এ নিয়ে এক যুগান্তকারী কথা বলল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 13, 2026, 03:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট  (Supreme Court) নানা রায় দিয়ে চলেছে। এবার সুপ্রিম কোর্ট এক যুগান্তকারী কথা বলল। মঙ্গলবার স্ট্রে ডগ কেসে শুনানি ছুল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে জানা গেল শীর্ষ আদালত (top court bench) প্রত্যেকটি কুকুরের কামড়ের ক্ষেত্রে সতর্ক (warning that for every dog bite, death or injury) করছে প্রতিটি রাজ্যকে। কীরকম সতর্কতা? তারা বলছে, প্রতিটি কামড়, তা থেকে ঘটা মৃত্যু বা শিশু বা বয়স্কদের ক্ষত-- সব কিছুর জন্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রাজ্যকে (fix compensation on state)। কেন এই ক্ষতিপূরণের ভাবনা? সুপ্রিম কোর্ট বলছে, 'ফর নট ডুইং এনিথিং'!

বিক্রম নাথ

বিচারপতি বিক্রম নাথ বলছেন, যাঁরা কুকুরদের খাওয়ায় এবার তাদেরকে নিয়েও ভাবতে হবে। তিনি কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বলছেন, কোর্টের নিজস্ব কাজপত্র চুলোয় গেল, এদিকে হাজারো জিনিস নিয়ে শুনানি-- কোর্ট যেন একটা পাবলিক প্লাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে!

পথকুকুর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ

সুপ্রিম কোর্ট ভারতে পথকুকুরের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং কুকুরের কামড়ের ক্রমবর্ধমান ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা এ সংক্রান্ত একটি শুনানির সময়ে এ নিয়ে বেশ কিছু কড়া মন্তব্য করে। এবার সম্ভব সবচেয়ে যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ এল শীর্ষ আদালতের তরফে। কী বলল তারা?

আদালতের উদ্বেগ

শুনানির সময়ে বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রাস্তার প্রতিটি কুকুরের কামড়ের ঘটনার জন্য সম্ভবত আদালতকে আলাদা ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে। আদালত জানায়, একদিকে যেমন প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ করা প্রয়োজন, অন্য দিকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং বিশেষ করে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টিও কোনও ভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

পুরকর্তৃপক্ষের ভূমিকা

আদালত বিভিন্ন রাজ্যের পুরসভা ও স্থানীয় প্রশাসনকে প্রশ্ন করে, পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তারা কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিশেষ করে 'অ্যানিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল' (ABC) বা বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি ঠিকমতো কার্যকর হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ

কুকুরের কামড়ে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়েও আদালত আলোচনা করে এবং জানায়, নাগরিকদের নিরাপদ পরিবেশে চলাফেরা করার অধিকার আছে। আদালত পরিষ্কার করে বলছে, রাস্তায় কুকুরের কামড়ের প্রতিটি ঘটনার জন্য আমরা সম্ভবত একটি বড় মাপের সমাধান বা নির্দেশিকা তৈরি করতে চাইছি।

প্রেক্ষাপট

এই মামলাটি মূলত কেরালা এবং মুম্বইয়ের মতো এলাকায় পথকুকুরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে দায়ের করা হয়েছিল। আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, গণনিরাপত্তা এবং প্রাণী সুরক্ষা-- এই দুটির মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি।

