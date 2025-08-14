English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SIR: কেন নাম বাদ, তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে কমিশনকে! আধার দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন ভুক্তভোগীরা, SIR ইস্যুতে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের

Bihar SIR: বিহারের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশ্যে আনার জন্য নির্বাচন কমিশনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই রায়ে ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 14, 2025, 07:52 PM IST
SIR: কেন নাম বাদ, তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে কমিশনকে! আধার দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন ভুক্তভোগীরা, SIR ইস্যুতে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটার তালিকা থেকে বাদ ৬৫ লক্ষ নাম, বিহারের ভোটারদের নাম প্রকাশের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হল স্বচ্ছ নির্বাচন (Election) এবং অবাধ ভোটাধিকার। এই অধিকার সুনিশ্চিত করতে এবার গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। বিহারের ভোটার তালিকা (Bihar Voter List) থেকে বাদ পড়া প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশ্যে আনার জন্য নির্বাচন কমিশনকে (EC) কড়া নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই রায়ে ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিহারে ভোটার তালিকা থেকে বাতিল হওয়া নাম তুলতে আধার কার্ডকেও নথি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে আধার কার্ডকেও স্বীকৃত নথি হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। যদিও ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রামাণ্য নথি হিসেবে ১১ টি নথির কথা বললেও আধার কার্ডকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি নির্বাচন কমিশন। তারা জানায়, আধার কার্ড পরিচিতির প্রমাণ হলেও নাগরিকত্বের নয়। প্রাথমিক ভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরাও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবারের শুনানির পর সুপ্রিম কোর্ট আধারকে ১২ নম্বর নথি হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছে।

সুপ্রিম বক্তব্য: 

জানা গিয়েছে, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় (SIR) ব্যাপক সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আদালতের নজরে আসে। মামলার আবেদনকারী যুক্তি দেন যে, ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়লেও, সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। ফলে, কেন এবং কোন ভিত্তিতে এই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তা জানার কোনও উপায় ছিল না। এটি ভোটারদের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।   

বাদ যাওয়া ভোটারদের নামের তালিকা প্রকাশ: 

বিচারপতিদের বেঞ্চ এই মামলার শুনানিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, যখন কোনও ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তখন তার কারণ প্রকাশ্যে আসা উচিত। স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ভোটারদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নামগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য। এই নির্দেশ শুধু বিহারের ক্ষেত্রে নয়, ভবিষ্যতে গোটা দেশের ক্ষেত্রেই এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

নির্বাচন কমিশন: 

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ফলে এবার নির্বাচন কমিশনকে সেই সমস্ত ভোটারের নাম, ঠিকানা এবং কেন তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ল, তার বিস্তারিত কারণ জানাতে হবে। এটি ভোটারদের নিজেদের নাম পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ করে দেবে। একই সঙ্গে, এর মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য: 

বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুরের অভিযোগের পাল্টা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের এক ঠিকানায় ৪৭ জন ভোটারের ভিডিয়ো প্রকাশ করে সত‍্য মিথ‍্যা প্রমাণ করে দেবেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর করতে হলে, আগে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার দাবিতে অনড় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্বাচনী কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের ৪৭ জন ভোটারের ভিডিয়ো এবং তথ্য প্রমাণ পাঠানো হচ্ছে অনুরাগ ঠাকুরের বাড়িতে।

বৃহস্পতিবার ঘনিষ্ঠ মহলে অভিষেকের স্পষ্ট মন্তব‍্য, 'বিজেপি লিখিতভাবে দিক ওদের সব সাংসদরা পদত‍্যাগ করবে। আমি এক মিনিটে পদত‍্যাগ করে দেব। আমরা বলতে পারছি, কারণ আমাদের ভয় নেই।যতবার নির্বাচন করাক। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করলে পথে নামবে মানুষ। মানুষ পথে নামলে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

সূত্রের খবর, তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব‍্য স্পষ্ট। রাজ‍্যে কোনওভাবেই এসআইআর করতে দেওয়া হবে না।

সামগ্রিক পর্যবেক্ষন: 

পর্যবেক্ষকদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় অত্যন্ত সময়োপযোগী। বর্তমানে ডিজিটাল যুগেও ভোটার তালিকা নিয়ে নানা ধরনের জটিলতা ও অভিযোগ উঠে আসে। এই রায়ের ফলে ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা থেকে কোনও নাম বাদ দেওয়ার আগে আরও সতর্ক থাকতে হবে। এতে করে যেকোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপের সম্ভাবনাও অনেকাংশে কমে যাবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এই ধরনের পদক্ষেপ অপরিহার্য।

এই রায়ের পর নির্বাচন কমিশন কী ভাবে পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়। তবে এটুকু স্পষ্ট যে, ভোটাধিকারের গুরুত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

আরও পড়ুন: Abhishek Bandyopadhyay: 'কোনওমতেই বাংলায় SIR করা যাবে না! জবরদস্তি করার চেষ্টা করলে, লোকসভা ভেঙে দিতে হবে ...'

আরও পড়ুন: SIR: বাংলায় SIR হচ্ছেই, চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন! সুপ্রিম কোর্টে জানাল রাজ্য ...

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
biharsirBihar SIR issueBihar SIR protestSupreme CourtVoter listElection Commissionabhishek bandyopadhyayAITC
পরবর্তী
খবর

Jammu and Kashmir cloudburst: ৩৪ দেহ এখনই মিলেছে, আহত ৩৫! মৃত্যু কি বাড়বে? মেঘভাঙা বৃষ্টির ভয়াল হড়পায় শ্মশান কিস্তওয়ারের স্বর্গ...
.

পরবর্তী খবর

Delhi Horror: বাড়িতেই গণধ*র্ষ*ণ! বাথরুমে টেনে নিয়ে যুবতীর শ*রীর ছিঁ*ড়েখুঁ*ড়ে খে*ল ৫ জন, য...