/যন্তরমন্তরের বিরাট আপডেট: পেলেট গানের আঘাতে বিক্ষত সবার যথাযথ চিকিৎসা করান, কেন্দ্রকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজধানী দিল্লির জন্তর মন্তরে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের উপর বিতর্কিত ‘পেলেট গান’ (Pellet Gun) ব্যবহারের অভিযোগে রুজু হওয়া মামলায় বিরাট নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত দিল্লি সরকারকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, পেলেট গুলির আঘাতে আহত শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের অবিলম্বে ভালো এবং উন্নতমানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একই সঙ্গে, বিক্ষোভ চলাকালীন র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF)-এর অস্ত্র ও গোলাবারুদের খতিয়ান বা ‘অ্যামুনিশন লগ’এর হিসেব চেয়েছে (Ammunition Log) কেন্দ্র।
আদালতের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও শুনানি
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনিয়ার সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের বেঞ্চে এই চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানি হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে পুলিসের শক্তিপ্রয়োগের নিয়মবিধি কেমন হবে তা মনে করিয়ে দিয়ে আদালত বলে যে, পুলিস নির্দেশিকায় অত্যন্ত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে খুব ধীর গতিতে বলপ্রয়োগের (Graded Response) করে পেলেট গান ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া রয়েছে। অর্থাত্ একদম সর্বোচ্চ পর্যায়ে না গেলে এই অস্ত্র ব্যাবহার করা উচিত নয়।
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, 'আইন অনুযায়ী চরম পরিস্থিতিতে যদি লাঠিচার্জ বা কাঁদানে গ্যাসে কাজ না হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে পেলেট বা বুলেটের মতো পদক্ষেপের নির্দেশ থাকে। যদি না এই সংক্রান্ত নিয়মাবলিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়, তবে এর ব্যবহারকে সরাসরি বেআইনি বলা কঠিন। তবে কোনও শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন যদি অসামাজিক উপাদানের মাধ্যমে হিংসাত্মক রূপ নেয়, তবে পুলিস কী ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবে এবং পেলেট গানের ব্যবহার কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, তা খতিয়ে দেখা দরকার।'
কী আবেদন জানানো হয়েছিল জনস্বার্থ মামলায়?
অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার (CIC) যশবর্ধন আজাদ এবং পেলেট গুলিতে জখম হওয়া দুই ব্যক্তি যৌথভাবে এই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেন। আবেদনকারীদের পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার আদালতে অভিযোগ করেন যে, গত ২০ জুলাই নিট (NEET) প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে ‘সংসদ চলো’ অভিযানে জড়ো হওয়া শিক্ষার্থীদের ওপর ধাতব পেলেট ছোড়া হয়। পিটিশনে দাবি করা হয়, ধাতব পেলেট অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং অনিয়মিত গতিপথের কারণে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ও স্থায়ী শারীরিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বেসামরিক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পাম্প-অ্যাকশন রাইফেল থেকে এই জাতীয় পেলেট ছোড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হোক এবং আহতদের উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।
কেন্দ্রের অবস্থান ও পরবর্তী পদক্ষেপ
কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালত দিল্লি পুলিসকে তাদের অস্ত্র ব্যাবহারের পদ্ধতি (SOP) এবং পেলেট গান ব্যবহারের প্রোটোকল জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
পাশাপাশি, আন্দোলনকারী যারা চোখের সমস্যা ও অন্যান্য গুরুতর জখম নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তাদের দ্রুত সুস্থতার স্বার্থে দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ ও এমস (AIIMS) সহ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
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