Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /যন্তরমন্তরের বিরাট আপডেট: পেলেট গানের আঘাতে বিক্ষত সবার যথাযথ চিকিৎসা করান, কেন্দ্রকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

যন্তরমন্তরের বিরাট আপডেট: পেলেট গানের আঘাতে বিক্ষত সবার যথাযথ চিকিৎসা করান, কেন্দ্রকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court on Pellet Gun use in CJP Protest: অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার (CIC) যশবর্ধন আজাদ এবং পেলেট গুলিতে জখম হওয়া দুই ব্যক্তি যৌথভাবে এই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেন। আবেদনকারীদের পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার আদালতে অভিযোগ করেন যে, গত ২০ জুলাই নিট (NEET) প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে ‘সংসদ চলো’ অভিযানে জড়ো হওয়া শিক্ষার্থীদের ওপর ধাতব পেলেট ছোড়া হয়। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 30, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:24 PM IST
যন্তরমন্তরের বিরাট আপডেট: পেলেট গানের আঘাতে বিক্ষত সবার যথাযথ চিকিৎসা করান, কেন্দ্রকে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৪.২৮ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা সোজা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে! PM Kisan-এর ২৪ তম কিস্তির টাক
PM KISAN1 hr ago
2
Kangana Ranaut1 hr ago
3
NEET UG 20261 hr ago
4
Karnataka college students1 hr ago
5
Durga in Oman2 hrs ago