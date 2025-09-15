Supreme Court on Waqf Law: বিগ ব্রেকিং! ওয়াকফ আইন সংশোধনীতে আংশিক স্থগিতাদেশ জানাল সুপ্রিম কোর্ট!
Supreme Court partly pauses Waqf Amendment Act: এর আগে গত ২২ মে শীর্ষ আদালত ওয়াকফ নিয়ে অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করেছিল। তিন দিন ধরে দুপক্ষের সমস্ত যুক্তি তর্ক শোনার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীরা ওয়াকফ আইনে বদল আনার ন্যায্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন তখন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, সোমবার সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ওয়াকফ সংশোধনীতে স্থগিতাদেশ আনল (declined to stay Waqf (Amendment) Act, 2025)। ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫-এর কয়েকটি ধারার কার্যকারিতা আপাতত স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট।
আরও পড়ুন: Horoscope Today: সিংহের অলৌকিক অভিজ্ঞতা, বৃশ্চিকের যৌন-আকর্ষণ, মীনের জীবনে নাটকীয় মোড়! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...
আংশিক স্থগিতাদেশ
আজ, ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, শুধুমাত্র বিরলতম পরিস্থিতিতেই কোনও আইনের সম্পূর্ণ প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। আদালত স্পষ্ট করে দেয়, ১৯২৩ সাল থেকেই ওয়াকফ সম্পত্তির নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। তাই পুরো আইনের উপর স্থগিতাদেশ নয়, তবে নতুন আইনের কিছু নির্দিষ্ট ধারার ওপর রাশ টানা হচ্ছে।
কোথায়-কোথায় সংশোধন
এর মধ্যে রয়েছে-- ওয়াকফ ঘোষণার জন্য পাঁচ বছরের ইসলাম অনুশীলনের বাধ্যবাধকতা, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদে জেলা শাসকের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা এবং কমিশনারকে মালিকানা নির্ধারণের অধিকার দেওয়ার বিধান। এছাড়াও, আদালত জানিয়েছে, ওয়াকফ বোর্ডে সর্বাধিক তিনজন অমুসলিম সদস্য থাকতে পারবেন। প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, আইনের মূল কাঠামো বহাল থাকলেও বিতর্কিত কয়েকটি বিধান কার্যকর হবে না।
আরও পড়ুন: Shukraditya Rajyoga: একই রাশিতে সূর্য আর শুক্র! অতি বিরল শুক্রাদিত্য যোগে পুজোর আগেই হাতে রাশি-রাশি টাকা ৩ রাশির! কার কার?
ওয়াকফ প্রেক্ষিত
লোকসভায় ২০২৪ সালে ৮ অগাস্ট পেশ করা হয় 'ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৫'। এই বিলে ১৯২৩ সালের মুসলমান ওয়াকফ আইন বাতিল এবং ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই আইনের অধীনে ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালিত হয়, যেখানে ওয়াকফের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে-- ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজের জন্য মুসলিম আইন অনুসারে দানকৃত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি। ওয়াকফ ব্যাবস্থাপনার জন্যে প্রতিটি রাজ্যেই ওয়াকফ বোর্ড গঠন করা হয়। ওয়াকফ পরিচালনার জন্য প্রতিটি রাজ্যকে একটি ওয়াকফ বোর্ড গঠন করতে হবে। বিলটি আইনটির নাম পরিবর্তন করে 'একীভূত ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতায়ন, দক্ষতা এবং উন্নয়ন আইন, ১৯৯৫' রাখে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)