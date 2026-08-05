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গাড়ি-বাইকের বিমা না থাকলে এবার মিলবে না তেল, কেন্দ্রকে নতুন নিময় চালু করতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

No Insurance No Fuel: আদালত আইআরডিএআই ও সড়ক পরিবহণ মন্ত্রণকে একটি পরীক্ষামূলক পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে বলেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 05, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:39 AM IST
গাড়ি-বাইকের বিমা না থাকলে এবার মিলবে না তেল, কেন্দ্রকে নতুন নিময় চালু করতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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