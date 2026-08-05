/গাড়ি-বাইকের বিমা না থাকলে এবার মিলবে না তেল, কেন্দ্রকে নতুন নিময় চালু করতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনেকেরই গাড়ির ইনস্যুরেন্স ফেল থাকে। বিমার সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু দিব্বি বাইক-গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। এবার সেই দিন শেষ হতে চলেছে। বিমা করা না থাকলে এবার পেচ্রোল নাও পাওয়া যেতে পারে পাম্পে। এমনই একটি প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে কেন্দ্রকে চালু করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও হাইওয়ে-কে। ফলে এবার বিমা না থাকলে পেট্রোল পাম্পে নাও মিলতে পারে পেট্রোল-ডিজেল।
উল্লেখ্য, দেশের ৫৬ শতাংশ গাড়ির কোনও বিমাই নেই। আদালতে এই তথ্য দিয়েছে কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্ট প্রস্তাবিত একগুচ্ছ সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপটি নিতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট চেনার ক্যামেরার সঙ্গে গাড়ি ও বিমা সংক্রান্ত ডেটাবেসের সংযোগ তৈরি করা। এতে ট্রাফিক পুলিস মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মুহূর্তেই বিমা পরীক্ষা করতে পারবেন। এছাড়া নতুন কেনা গাড়ির জন্য বাধ্যতামূলক 'থার্ড-পার্টি' বিমার মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবও এতে করা হয়েছে।
আদালত আইআরডিএআই ও সড়ক পরিবহণ মন্ত্রণকে একটি পরীক্ষামূলক পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে বলেছে। এতে পেট্রোল পাম্পগুলোতে জ্বালানি দেওয়ার আগেই কোনো গাড়ির বৈধ বিমা আছে কি না, তা যাচাই করা সম্ভব হবে।
গাড়ির যদি বৈধ বিমা না থাকে তবে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পে পেট্রোল পাম্পগুলো সেই গাড়িতে পেট্রোল বা ডিজেল দিতে নাও পারে। বাধ্যতামূলক মোটর বিমার নিয়মাবলী মেনে চলা বাড়াতে এবং বিমা ছাড়া গাড়ি যাতে রাস্তায় নির্বিঘ্নে চলতে না পারে—সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
হাইওয়ে ও অন্যান্য রাস্তায় বসানো স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট চেনার ক্যামেরার সঙ্গে 'বাহন' পোর্টালে থাকা গাড়ি ও বিমার তথ্যের জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে বৈধ বিমা না থাকা গাড়িগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শনাক্ত করতে পারবে এবং সরাসরি 'ই-চালান' কেটে দিতে পারবে। স্পিড লিমিট পার করা, লাল বাতি ভাঙা করা বা উল্টো দিক দিয়ে গাড়ি চালানোর মতো ট্রাফিক নিয়ম ভাঙা ধরার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় এই ANPR ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন এগুলোর সাথে বিমার রেকর্ড যুক্ত করা হলে, বিমা ছাড়া চলা গাড়িগুলোকেও সহজেই ধরে ফেলা সম্ভব হবে।
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