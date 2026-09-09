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সাহস তো বলিহারি, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও নিরীহ ছাত্রকে ভয় দেখাচ্ছেন? নয়ডার ম্যাজিস্ট্রেটকে চাবকে জ্ঞানেশ-কন্যা মেধা রূপমকেও কড়া বার্তা CJI সূর্যকান্তের

CJI Surya Kanta on Greater Noida Magistrate: অভিযুক্ত ছাত্র অক্ষত ত্রিপাঠী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সেই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় চলাকালীন কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করেননি।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 09, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:03 PM IST
সাহস তো বলিহারি, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও নিরীহ ছাত্রকে ভয় দেখাচ্ছেন? নয়ডার ম্যাজিস্ট্রেটকে চাবকে জ্ঞানেশ-কন্যা মেধা রূপমকেও কড়া বার্তা CJI সূর্যকান্তের
Image Credit: Nabanita Sarkar

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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