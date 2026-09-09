/সাহস তো বলিহারি, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও নিরীহ ছাত্রকে ভয় দেখাচ্ছেন? নয়ডার ম্যাজিস্ট্রেটকে চাবকে জ্ঞানেশ-কন্যা মেধা রূপমকেও কড়া বার্তা CJI সূর্যকান্তের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থক এক পড়ুয়াকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছিল জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে গ্রেটার নয়ডার মেয়র মেধা রুপম। আর এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে এক ছাত্রকে নোটিস পাঠানো হল, তা নিয়ে গ্রেটার নয়ডার একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কারণ দর্শানোর ব্যাখ্যা চাইল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, পড়ুয়াদের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক বা হেনস্থামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।
ঘটনার সূত্রপাত
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির যন্তর মন্তরে সিটিজেন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস (সিজেপি)-এর নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অক্ষত ত্রিপাঠী। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (BNSS) ১৩০ ধারার অধীনে গ্রেটার নয়ডার একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ওই ছাত্রকে একটি নোটিস জারি করেন। এলাকায় শান্তি বজায় রাখার শর্তে তাঁর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড (Personal Bond) দাবি করা হয়। পরবর্তীতে তীব্র সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে প্রশাসন ওই নোটিসটি প্রত্যাহার করে নিলেও বিষয়টি নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়।
অভিযুক্ত ছাত্র অক্ষত ত্রিপাঠী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সেই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় চলাকালীন কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করেননি।
এর আগে, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কন্যা-- উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরের জেলাশাসক মেধা রূপমের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। নয়ডায় শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনায় বঙ্গতনয়া আসানসোলের মেয়ে আকৃতি চৌধুরীকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আটক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মেধাই। সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরেই আদালতের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। আকৃতির জামিনের সময় মেধাকে ব্যাক্তিগতভাবে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছিল কোর্ট।
চলতি বছরে নয়ডায় শ্রমিক বিক্ষোভের সময় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আকৃতিকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। এরপর টানা পাঁচ মাস বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকতে হয় তাঁকে। গত ২ সেপ্টেম্বর আকৃতির বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ বাতিল করে দেয় এলাহাবাদ হাই কোর্ট। সোমবার প্রকাশ্যে এসেছে সেই রায়ের প্রতিলিপি। আর তাতেই মেধা রূপমের সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে একের পর এক কঠোর পর্যবেক্ষণ করেছে বিচারপতি অতুল শ্রীধরন ও বিচারপতি অচল সচদেবের ডিভিশন বেঞ্চ।
শীর্ষ আদালতের তীব্র অসন্তোষ ও ভর্ৎসনা
বুধবার সুপ্রিম কোর্টে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানা-- তিন বিচারপতির বেঞ্চে বিষয়টি তোলেন এক আইনজীবী। আদালতে জানানো হয় যে, সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী সুরক্ষামূলক রায়কে কার্যত অগ্রাহ্য করে ওই ছাত্রের ওপর প্রশাসনের তরফ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পড়ুয়াদের ভয় দেখানোর অপচেষ্টা চলছে।
বিষয়টি শুনে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রধান বিচারপতি ক্ষোভের সুরে মন্তব্য করেন, সুপ্রিম কোর্ট যখন আগেই নির্দেশ দিয়ে স্পষ্ট জানিয়েছিল যে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, তখন ম্যাজিস্ট্রেট কী ভাবে এমন নোটিস পাঠানোর সাহস পেলেন?
তিন সদস্যের ওই বেঞ্চ জানায়, 'আমাদের দেশের যুব সমাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এই বিষয়ে আদালতের নির্দেশ একেবারেই পরিষ্কার ছিল।' শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানায়, পরে নোটিস প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারেরই সামিল।
আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপ
প্রধান বিচারপতি ওই আইনজীবীকে মামলার সমস্ত তথ্য ও নথি রেকর্ডে রাখার নির্দেশ দেন। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে ওই ছাত্রকে নোটিস পাঠানো হয়েছিল, সে বিষয়ে গ্রেটার নয়ডার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে লিখিত জবাব চাওয়া হবে।
সুপ্রিম কোর্টের এই কঠোর অবস্থানের ফলে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সুরক্ষার বিষয়টি আরেকবার স্পষ্ট ও নিশ্চিত হল এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ক্ষেত্রে কড়া বার্তা দিল শীর্ষ আদালত।
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