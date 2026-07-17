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চিকিৎসায় অবহেলায় মৃত ধর্ষিতা শিশু: নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দ মুছে ফেলুন, তুলোধোনা সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court: "গরিব বলে চিকিৎসা করলেন না? নামের আগে থেকে ডাক্তার শব্দটাই মুছে দিন!" গাজিয়াবাদে ৪ বছরের এক ধর্ষিতা শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়ার জেরে তার মৃত্যুর ঘটনায় দুই বেসরকারি হাসপাতালকে নজিরবিহীন ভাষায় তুলোধোনা করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। কাঠগড়ায় পুলিসের ভূমিকাও। নির্যাতিতার পরিবারকে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ শীর্ষ আদালতের।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 17, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:23 PM IST
চিকিৎসায় অবহেলায় মৃত ধর্ষিতা শিশু: নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দ মুছে ফেলুন, তুলোধোনা সুপ্রিম কোর্টের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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