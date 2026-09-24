/উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের নাম-প্রতীক কে পেতে চলেছে? সুপ্রিম কোর্টের বিরাট পর্যবেক্ষণ, কী নির্দেশ নির্বাচন কমিশনকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং দলীয় প্রতীক ‘জোড়াফুল’ ফ্রিজ করার নির্বাচন কমিশনের (ECI) অন্তর্বর্তী নির্দেশের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলার শুনানি হল সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এই প্রতীক সংক্রান্ত মূল বিতর্কটি নির্বাচন কমিশনকে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। এই বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে নির্বাচন কমিশনের কত দিন সময় লাগবে, তা জানতে চেয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলাটির পরবর্তী শুনানি আগামী সপ্তাহে ধার্য করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন এবং বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যও আদালত পর্যালোচনা করে।
শুনানির শুরুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আইনজীবী কপিল সিব্বল নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি সওয়াল করেন, 'জুলাই মাস থেকে এই বিরোধ কমিশনের কাছে বিবেচনাধীন থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এরপর ঠিক উপনির্বাচন চলাকালীন আচমকা এমন নির্দেশ জারি করা হল, যাতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ না থাকে। নির্বাচন কমিশনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আমাদের আইনি প্রতিবিধানহীন করে রাখা।'
এর জবাবে শীর্ষ আদালত জানায়, উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ইতিমধ্যেই জারি হয়ে গিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে ভোটের মাঝে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়।
বিচারপতি বাগচী মন্তব্য করেন, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যাওয়ায় ঘোষিত উপনির্বাচনের জন্য কমিশনের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় আদালত হাত দিতে পারে না। তবে মূল প্রতীক বিতর্ক যাতে দীর্ঘদিন ঝুলে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে কমিশনকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
উল্লেখ্য, শুনানিতে মহারাষ্ট্রের শিবসেনা মামলার উদাহরণ টেনে অতিরিক্ত বিলম্বের কুপ্রভাবের বিষয়টিও উঠে আসে। ঋতব্রত শিবিরের আইনজীবী নীরজ কিশন কৌল জানান, এটি একটি অত্যন্ত জটিল তথ্যভিত্তিক বিষয় এবং উভয় পক্ষের হলফনামা ও সাক্ষ্যপ্রমাণ যাচাই করার জন্য অন্তত এক মাস যথেষ্ট নয়।
উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রাক্কালে দুই পক্ষই নিজেদের আসল তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে প্রার্থী দেওয়ায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর কমিশন মূল নাম ও প্রতীক স্থগিত করে দেয়। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুটবলার' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীকে 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস' ও 'খাম' প্রতীক দেওয়া হয়। শীর্ষ আদালত কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে, মূল প্রতীক বিতর্কের দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সময়সূচি নির্ধারণ করে আদালতে জমা দিতে হবে।
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