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উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের নাম-প্রতীক কে পেতে চলেছে? সুপ্রিম কোর্টের বিরাট পর্যবেক্ষণ, কী নির্দেশ নির্বাচন কমিশনকে?

TMC symbol freeze in Supreme Court: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন এবং বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যও আদালত পর্যালোচনা করে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:36 PM IST
উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের নাম-প্রতীক কে পেতে চলেছে? সুপ্রিম কোর্টের বিরাট পর্যবেক্ষণ, কী নির্দেশ নির্বাচন কমিশনকে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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