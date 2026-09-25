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সুপ্রিম কোর্টের 'সরকারি ভাষা' হিন্দি? জনস্বার্থ মামলায় বড় আপডেট

Supreme Court:   'আমরা এখন সমস্ত রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিন্দিতে প্রকাশ করছি। আমরা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমেও এটি শুরু করব। এই বিষয়গুলি আদালতের আদেশের মাধ্যমে হয় না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 25, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:55 PM IST
সুপ্রিম কোর্টের 'সরকারি ভাষা' হিন্দি? জনস্বার্থ মামলায় বড় আপডেট
Image Credit: সুপ্রিম কোর্টের &#039;সরকারি ভাষা&#039; হিন্দি?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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