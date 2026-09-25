সুপ্রিম কোর্টের 'সরকারি ভাষা' হিন্দি? জনস্বার্থ মামলায় বড় আপডেট

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আদালতের নির্দেশে মাধ্য়মে এসব করা যায় না'। শীর্ষ আদালতে হিন্দিকে সরকারি ভাষা ঘোষণার আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা বেঞ্চে পর্যবেক্ষণ, 'ভাষা সম্পর্কিত সংস্কারগুলি প্রশাসনিকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে'।
বহু ভাষাভাষির দেশ ভারত। এদেশে প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে কোনও 'সরকারি ভাষা' নেই। সুপ্রিম কোর্টেও তাই। হিন্দিকে সরকারি ভাষা করার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন ব্রহ্মেশ্বর নাথ মিশ্র নামে এক ব্যক্তি। তাঁর আর্জি ছিল, সুপ্রিম কোর্টের সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি ব্যবহারের বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রকে একটি কমিশন গঠনের নির্দেশ দেওয়া হোক। আজ, শুক্রবার মামলাটি শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত,বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে।
শুনানিতে কেন্দ্রকে একটি কমিশন গঠনের নির্দেশ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন মামলাকারীর আইনজীবী। আবেদনে বিভিন্ন সাংবিধানিক বিভিন্ন ধারাও উল্লেখ করেন। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই ধাপে ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে ভাষা সম্পর্কিত সংস্কার চালু করছে। বলেন, 'আমরা এখন সমস্ত রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিন্দিতে প্রকাশ করছি। আমরা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমেও এটি শুরু করব। এই বিষয়গুলি আদালতের আদেশের মাধ্যমে হয় না'। শেষপর্যন্ত মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।
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