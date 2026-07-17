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মৃতদেহ উদ্ধার না হলেও দোষী সাব্যস্ত ও খুনের সাজা সম্ভব: ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court Missing body not missing murder: বিচারপতিরা বলেন, যদি পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ অত্যন্ত জোরালো ও অকাট্য হয়, সেক্ষেত্রে মৃতদেহ উদ্ধার না হলেও আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে ও অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:49 PM IST
মৃতদেহ উদ্ধার না হলেও দোষী সাব্যস্ত ও খুনের সাজা সম্ভব: ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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মৃতদেহ উদ্ধার না হলেও দোষী সাব্যস্ত ও খুনের সাজা সম্ভব: ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের
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