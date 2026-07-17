/মৃতদেহ উদ্ধার না হলেও দোষী সাব্যস্ত ও খুনের সাজা সম্ভব: ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খুনের মামলায় মৃতদেহ খুঁজে না পাওয়া গেলেও অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং সাজা দেওয়া সম্ভব— ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের। এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, 'লাশ পাওয়া যায়নি মানেই খুন হয়নি, এমনটা নয়।' অর্থাৎ, লাশ গুম করেও আর পার পাবে না অপরাধীরা! কী বলল শীর্ষ আদালত? মোড় ঘুরে যাবে অনেক ফৌজদারি মামলার?
বিচারপতিদের বেঞ্চের স্পষ্ট মত, যদি পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ অত্যন্ত জোরালো ও অকাট্য হয়, তবে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে অভিযুক্ত-ই খুন করেছে করেছে। সেক্ষেত্রে মৃতদেহ উদ্ধার না হলেও আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে ও অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে। আইনের ভাষায় একে 'কর্পাস ডেলিকটি' বলে। যেখানে নীতি অনুযায়ী, যদি অন্যান্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য হয়, তবে অপরাধ যে সংঘটিত হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য দেহের উপস্থিতির বাধ্যতামূলক প্রয়োজন নেই।
আদালত বলে, তথ্য-প্রমাণ লোপাট করতে অনেক সময় অপরাধীরা এমনভাবে লাশ গুম করে ফেলে, যাতে তা কখনওই উদ্ধার করা না যায়। সেক্ষেত্রে এই ধরনের পরিস্থিতিতে যদি কেবল মৃতদেহ পাওয়া যায়নি, এই অজুহাতে অভিযুক্তকে খালাস করে দেওয়া হয়, তবে তা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে। এর ফলে অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ার মতো একটি বিপজ্জনক আইনি ফাঁক তৈরি হবে। তাই পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ যদি অকাট্য হয় ও সরাসরি অভিযুক্তের দিকেই আঙুল তোলে, তবে সেক্ষেত্রে বিচারকের রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।
অর্থাৎ, শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিল যে, এখন থেকে লাশ গুম করেও আর পার পাবে না অপরাধীরা! ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এরফলে কি মোড় ঘুরে যাবে অনেক ফৌজদারি মামলার? আইনবিদরা বলছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে এবার অনেক বিচারপ্রার্থী পরিবারের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ আরও প্রশস্ত হবে। অপরাধকে কোনওভাবে কোনও যুক্তিতেই আর আড়াল করা, ঢেকে রাখা বা নাকচ করা যাবে না।
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