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CBSE-তে ক্লাস নাইন থেকে চালু হবে তৃতীয় ভাষা? কেন্দ্রকে স্পষ্ট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

CBSE third language: আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, ভাষাশিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া ভালো, কিন্তু তার বাস্তবায়ন যুক্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। বিচারপতি আর মহাদেবন এবং বিচারপতি বি ভি নাগরত্না-এর ডিভিশন বেঞ্চ বলে, যদি তৃতীয় ভাষা চালু করতেই হয়, তাহলে তা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শুরু করা উচিত। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:44 PM IST
CBSE-তে ক্লাস নাইন থেকে চালু হবে তৃতীয় ভাষা? কেন্দ্রকে স্পষ্ট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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