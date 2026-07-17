/CBSE-তে ক্লাস নাইন থেকে চালু হবে তৃতীয় ভাষা? কেন্দ্রকে স্পষ্ট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্লাস নাইন থেকে CBSE-তে চালু হবে তৃতীয় ভাষা? বিতর্কের মধ্যেই কেন্দ্রকে এই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। সিবিএসই বোর্ডে ক্লাস নাইনে বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় ভাষা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক চলছে। তারই মাঝে শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দিল যে, নবম শ্রেণিতে নতুন করে তৃতীয় ভাষা চালু করা অনুচিত।
তৃতীয় ভাষা নিয়ে কী বলল সুপ্রিম কোর্ট?
সুপ্রিম কোর্টের মতে, ক্লাস নাইন বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়। জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা নিয়ে এমনিতেই চাপে থাকে নবম শ্রেণির পড়ুয়ারা। তাই বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পড়ুয়াদের কাঁধে অতিরিক্ত ভাষার বোঝা চাপানো ঠিক নয়। বিচারপতি আর মহাদেবন এবং বিচারপতি বি ভি নাগরত্না-এর ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট বক্তব্য, যদি তৃতীয় ভাষা চালু করতেই হয়, তাহলে তা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শুরু করা উচিত। কারণ শিশুমনে নতুন ভাষা শেখা তুলনামূলকভাবে সহজ, তাই সেটাই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু নবম শ্রেণিতে এসে অতিরিক্ত ভাষার বোঝা চাপানো ঠিক নয়।
বিচারপতিদের বক্তব্য
বিচারপতিদের মতে, যেখানে নবম শ্রেণি থেকেই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। সেখানে কোন যুক্তিতে সরকার আরও একটি ভাষা বাধ্যতামূলক করতে চাইছে? এই সময় নতুন একটি ভাষা বাধ্যতামূলক করলে, তা তাদের উপর পড়াশোনার চাপ বাড়াবে বই কমাবে না। তাই বাড়তি চাপ দেওয়ার কোনও দরকার নেই।
বিচারপতি নাগারত্না সরকারের কাছে জানতে চান, অষ্টম শ্রেণির শেষ থেকেই যেখানে চাপ শুরু হয়ে যায়, সেখানে কেন ক্লাস নাইনে নতুন ভাষা আনা হচ্ছে? বলেন, নতুন ভাষা যত নিচু ক্লাসে আনা যায় ততই ভালো। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, ভাষাশিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া ভালো, কিন্তু তার বাস্তবায়ন যুক্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময় ও পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ।
কেন বিতর্ক?
প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০ অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে CBSE নবম শ্রেণিতে ‘থ্রি-ল্যাংগুয়েজ পলিসি’ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেখানে ক্লাস নাইনের পড়ুয়াদের পাঠক্রমে তিনটি ভাষা যুক্ত করা হবে। যার মধ্যে দু’টি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয় হবে। ক্লাস নাইনের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ‘থ্রি-ল্যাংগুয়েজ পলিসি’ চালু করার বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক আবেদন দায়ের হয়। যার প্রেক্ষিতে নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা চালু করা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার, সিবিএসই এবং NCERT-র কাছে জবাব তলব করে। তারপরই শীর্ষ আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিল যে, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ-ই সব থেকে বেশি গুরুত্ব পাবে।
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