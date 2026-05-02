Supreme Court on Bengal Election Counting: গণনায় কেন্দ্রীয় সুপারভাইজার নিয়োগ নিয়ম বিরুদ্ধ নয়- গণনার আগেই তৃণমূলের 'সুপ্রিম' ধাক্কা

Supreme Court on Bengal Election Counting: গণনায় কেন্দ্রীয় সুপারভাইজার নিয়োগ নিয়ম বিরুদ্ধ নয়- গণনার আগেই তৃণমূলের 'সুপ্রিম' ধাক্কা
West Bengal Assembly Election 2026 Result 4 May: বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "সার্কুলার অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কোন সরকারের কর্মচারীদের দিয়ে গণনা করাবে, তা আদালত বলতে পারে না। আমরা মনে করি না যে এই সার্কুলার কোনওরকম নিয়ম বিরুদ্ধ।"
রাজীব চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে গণনা সুপারভাইজার নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূল কংগ্রেসের আপত্তি নস্যাৎ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এই মামলায় শীর্ষ আদালত জানায়, কমিশনকে তাদের নিজস্ব নির্দেশিকা ‘অক্ষরে অক্ষরে’ মানতে হবে। ১৩ এপ্রিল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সার্কুলার অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে কমিশনকে।
আদালতে কমিশনের তরফে জানানো হয়, ঘোষিত কাঠামো মেনেই ভোট গণনা হবে এবং গণনাকক্ষে রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতিও নিশ্চিত করা হবে। এই আশ্বাস নথিভুক্ত করে আর কোনও নির্দেশ জারি করতে অস্বীকার করে বেঞ্চ। এদিন আদালতে কপিল সিব্বল দাবি জানান, গণনার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। কমিশন আশ্বস্ত করে, অবশ্যই সংরক্ষিত থাকবে। মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত থাকবে।
এদিন শুনানির সময় তৃণমূলের অবস্থান পরিবর্তন নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। প্রথমে কেন্দ্রীয় পরকারি কর্মীদের নিয়োগের বিরোধিতা করা হলেও পরে সেই নির্দেশিকার কঠোর প্রয়োগের দাবি তোলা হয়। নির্বাচন কমিশন অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে ওঠা আশঙ্কাকে ‘অমূলক’ বলেই দাবি করেছে।
এদিন আদালতে সওয়াল জবাব পর্বে রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, মূলত ৪টি বিষয় আছে।-
১) ডিইও-রা নতুন নতুন নির্দেশ দিচ্ছেন।
২) ঘনঘন নির্দেশ পরিবর্তন করা হচ্ছে।
৩) ভোট পরিচালনায় মাইক্রো অবজারভার আগে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী রয়েছেন।
৪) গণনাতেও এবার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী!
যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "সার্কুলার অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কোন সরকারের কর্মচারীদের দিয়ে গণনা করাবে, তা আদালত বলতে পারে না। সার্কুলারে এটাই বলা হয়েছে যে, গণনাকেন্দ্রে কমপক্ষে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী কাউন্টিং সুপারভাইজার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে থাকবেন প্রতি টেবিলে। আমরা মনে করি না যে এই সার্কুলার কোনওরকম নিয়ম বিরুদ্ধ। সার্কুলারে এটা একবারও বলা নেই যে গণনাকেন্দ্রের অন্যান্য কর্মীরা রাজ্য সরকারি কর্মী হতে পারবেন না।"
বিচারপতি পি এস নরসিমা স্পষ্ট বলেন, "সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ করছেন কেন?" কমিশন এদিন আদালতে স্পষ্ট জানায় যে, আরও-রা বেশিরভাগই রাজ্য সরকারের আধিকারিক। প্রসঙ্গত, গণনাকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীকে কাউন্টিং সুপারভাইজার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগের কমিশনের সার্কুলারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল। শুক্রবারই মামলা দায়ের হয়। এদিন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি পিএস নরসিমার ডিভিশন বেঞ্চে হয় শুনানি।
