SIR in Bihar: বাতিল হবে বিহার SIR, যদি... আধার নিয়েও বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট...

SIR in Bihar: বাতিল হবে বিহার SIR, যদি... আধার নিয়েও বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট...
SC on Aadhaar in Bihar SIR: আপাতত আবেদন মঞ্জুর বা খারিজ কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়নি। কিন্তু কোনও খণ্ডিত মতামত দিতে অস্বীকার করেছে। স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আধার নিয়ে চূড়ান্ত রায় সমগ্র ভারতে SIR প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলবে।
রাজীব চক্রবর্তী: বিহার এসআইআর মামলায় বড় আপডেট (SC on SIR in Bihar)। আধার নিয়ে আপাতত এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয় সুপ্রিম কোর্টে। (SC on Aadhaar in Bihar SIR) বিহার এসআইআর মামলায় (Special Intensive Revision) আধারকে ভোটার তালিকার ১২তম নথি হিসেবে গ্রহণের বিষয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল না সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ জানিয়েছে, আধারকে (Aadhaar Card) পরিচয়পত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিস্তারিত শুনানি হবে পরবর্তীতে।
আবেদনকারী আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়ের যুক্তি ছিল, বিদেশিরাও ৮১ দিনের বেশি ভারতে থাকলে আধার পেতে পারেন। ফলে এটিকে বৈধ নথি হিসেবে মানলে ভুয়ো ভোটার তালিকা তৈরির ঝুঁকি বাড়বে। তাঁর দাবি, অসংখ্য বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা বিহারে বসবাস করছে। আর এভাবে আধার তৈরির মাধ্যমে ভোটার তালিকায় প্রবেশের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এরপরই আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব আইনের মধ্যে যা প্রয়োজন তাই করবে। তবে আপাতত আবেদন মঞ্জুর বা খারিজ কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়নি। আগামী দিনে আধার সংক্রান্ত বিতর্কে বিস্তৃত শুনানি হবে।
পাশাপাশি, এদিন সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, যদি নির্বাচন কমিশনের পদ্ধতিতে কোনও অবৈধতা পাওয়ার যায়, তবে বিহারে SIR প্রক্রিয়া পুরোটাই বাতিল করে দেওয়া হবে! এদিন বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ বলে যে, এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ হওয়ায়, SIR পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন এবং বাধ্যতামূলক নিয়মই অনুসরণ করছে। কিন্তু যদি তা না হয়ে থাকে, কোনও অবৈধতা যদি পাওয়া যায়, তবে পুরো প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে।
প্রসঙ্গত, শীর্ষ আদালত ভোটার তালিকা সংশোধন বা SIR ও আধার সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য ভিত্তিক কোনও খণ্ডিত মতামত দিতে অস্বীকার করেছে। বরং স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আধার নিয়ে চূড়ান্ত রায় সমগ্র ভারতে SIR প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলবে। বিহারে SIR প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে চূড়ান্ত রায়ের জন্য ৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।
