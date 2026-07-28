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জেন জি আন্দোলন নিয়ে বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট! পড়ুয়াদের আন্দোলনে পুলিসের ভূমিকা নিয়ে কী পদক্ষেপ শীর্ষ আদালতের?

Supreme Court on Gen Z's Protest: দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। এই ধরনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন প্রধান বিচারপতি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 28, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:24 PM IST
জেন জি আন্দোলন নিয়ে বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট! পড়ুয়াদের আন্দোলনে পুলিসের ভূমিকা নিয়ে কী পদক্ষেপ শীর্ষ আদালতের?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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