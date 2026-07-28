/জেন জি আন্দোলন নিয়ে বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট! পড়ুয়াদের আন্দোলনে পুলিসের ভূমিকা নিয়ে কী পদক্ষেপ শীর্ষ আদালতের?

রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের সময় পুলিসের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। এই ধরনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন স্বয়ং প্রধান বিচারপতি।
ইউনিফর্ম প্রোটোকল
শুনানিতে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, আন্দোলন মোকাবিলার ক্ষেত্রে দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তা আর বিচ্ছিন্ন বা প্রচলিত ধাঁচের নয়। তাই বিক্ষোভ সামলাতে সারা দেশের জন্য একটি অভিন্ন নীতি (ইউনিফর্ম প্রোটোকল) তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন প্রধান বিচারপতি। সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সহযোগিতার আবেদনও জানান তিনি।
আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া সহজ
প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আন্দোলন স্বাভাবিক অধিকার। তবে আন্দোলন এবং পুলিসি পদক্ষেপ-- উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট প্রোটোকল কার্যকর হলে, ক্ষমতার অপব্যবহার বা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত যে-ই হোন না কেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া অনেক সহজ হবে।
নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত
একই সঙ্গে মহিলা, আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগে প্রাথমিকভাবে যথেষ্ট বাস্তবতা রয়েছে বলেও পর্যবেক্ষণ করেন প্রধান বিচারপতি। এই অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলেও আদালতের তরফে ইঙ্গিত মিলেছে।
এবং আইনি পদক্ষেপ
যাঁরাই বাড়াবাড়ি করেছেন এবং নির্দোষ মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন, আইন তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। আর তার জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু তদন্ত। ঘটনার দায় কার, তা নির্দিষ্ট না করা গেলে এই তদন্তের কোনো মূল্য নেই! বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর পুলিসি বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এই মন্তব্য করেন।
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