Supreme Court on Schedule Cast Status: হিন্দু, বৌদ্ধ আর শিখেরা ছাড়া কেউ SC নয়, কোনও সুবিধা পাবে না: সুপ্রিম কোর্টের বিস্ফোরক রায়

Supreme Court on Schedule Cast Status: হিন্দু, বৌদ্ধ আর শিখেরা ছাড়া কেউ SC নয়, কোনও সুবিধা পাবে না: সুপ্রিম কোর্টের বিস্ফোরক রায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত হওয়া ব্যক্তিরা ‘তপশিলি জাতি’ (Scheduled Caste বা SC) হিসেবে সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন। একইসাথে আদালত এও স্পষ্ট করেছে যে, এই ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা ‘তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন’ বা SC/ST অ্যাক্টের অধীনে বিশেষ সুরক্ষা পাওয়ার দাবিও করতে পারবেন না। বিচারপতি পি. কে. মিশ্র এবং বিচারপতি এন. ভি. আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় ভারতের সামাজিক ও আইনি কাঠামোয় এক নতুন সমীকরণ তৈরি করল।
মামলার প্রেক্ষাপট
এই ঐতিহাসিক রায়ের সূত্রপাত অন্ধ্রপ্রদেশের এক খ্রিস্টান যাজক, চিন্তাদা আনন্দের দায়ের করা একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে। আনন্দ অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর গ্রামের আক্কলা রামি রেড্ডি ও অন্যরা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে জাতপাত তুলে গালিগালাজ করেছেন ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি SC/ST আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।
পাল্টা যুক্তিতে অভিযুক্ত পক্ষ দাবি করে যে, আনন্দ গত এক দশক ধরে নিয়মিতভাবে যাজকের কাজ করছেন এবং তিনি একজন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। যেহেতু খ্রিস্টধর্মে কোনো বর্ণভেদ স্বীকৃত নয়, তাই তিনি নিজেকে ‘তপশিলি জাতি’ হিসেবে দাবি করে এই বিশেষ আইনের সুবিধা নিতে পারেন না। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট এই যুক্তি গ্রহণ করে আনন্দের এফআইআর বাতিল করে দিলে, মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছায়। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রেখেছে।
রায়ের মূল ভিত্তি ও আদালতের পর্যবেক্ষণ
সুপ্রিম কোর্ট ১৯৫০ সালের ‘রাষ্ট্রপতির আদেশ’ (The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950)-কে এই রায়ের প্রধান ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী:
১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অস্পৃশ্যতা: তপশিলি জাতির সংজ্ঞা ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথা এবং ‘অস্পৃশ্যতা’র অভিশাপের সাথে সরাসরি যুক্ত। ১৯৫০ সালের আদেশে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি তপশিলি জাতি হিসেবে গণ্য হবেন না। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে শিখ এবং ১৯৯০ সালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কারণ এই ধর্মগুলোকে হিন্দু সামাজিক কাঠামোরই একটি সম্প্রসারণ হিসেবে দেখা হয়।
২. ধর্মান্তর ও মর্যাদার বিলুপ্তি: আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, “ধর্মান্তর ঘটলে তপশিলি জাতির মর্যাদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়।” বিচারপতিদের মতে, খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিকভাবে একটি ‘বর্ণহীন’ সমাজব্যবস্থার কথা বলে। কেউ যখন স্বেচ্ছায় এই ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হয়।
৩. সক্রিয় ধর্মপালন: আবেদনকারী আনন্দ গত দশ বছর ধরে যাজক হিসেবে কাজ করছেন এবং ঘটনার দিনও তিনি প্রার্থনা সভা পরিচালনা করছিলেন। তিনি যে খ্রিস্টধর্মের সক্রিয় অনুসারী এবং নিজের আদি ধর্মে (মাদিকা সম্প্রদায়) ফিরে আসেননি, এই তথ্যটি রায়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
আইনের ব্যাখ্যা ও সামাজিক প্রভাব
আদালত জানিয়েছে যে, কারো কাছে এসসি (SC) সার্টিফিকেট থাকলেও তিনি যদি সক্রিয়ভাবে অন্য ধর্ম পালন করেন, তবে সেই সার্টিফিকেট তাঁকে আইনি সুরক্ষা দিতে পারবে না। ধর্মান্তরের ফলে পূর্বের জাতিগত পরিচয় আইনগতভাবে গুরুত্ব হারায়।
এই রায়ের ফলে যে প্রভাবগুলো পড়তে পারে:
সংরক্ষণ ও কোটা: বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত এবং ওড়িশার মতো রাজ্যগুলোতে, যেখানে বড় সংখ্যক দলিত জনগোষ্ঠী খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সেখানে শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে এই রায় বড় প্রভাব ফেলবে। দলিত খ্রিস্টান সংগঠনগুলো এই রায়ে হতাশা প্রকাশ করে জানিয়েছে যে, কেবল ধর্ম পরিবর্তনের কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা রাতারাতি ঘুচে যায় না।
ধর্মান্তর রোধে ভূমিকা: অনেক কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠন এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। তাদের মতে, দলিতদের খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরের অন্যতম প্রলোভন ছিল সংরক্ষণের সুবিধা বজায় রাখা। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে তথাকথিত ‘জোরপূর্বক ধর্মান্তর’ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।
আইনি রক্ষাকবচ: SC/ST আইনের অপব্যবহার রোধে এই রায় একটি শক্তিশালী নজির হিসেবে কাজ করবে। এটি পরিষ্কার হলো যে, সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা বা আইনি সুরক্ষা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হতে হবে।
সরকারি কমিশনের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ
শুনানিকালে আদালত প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে. জি. বালকৃষ্ণনের নেতৃত্বাধীন কমিশনের প্রসঙ্গও টানে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিশন গঠন করেছিল এটা খতিয়ে দেখতে যে, যারা হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে গেছেন, তাঁদের তপশিলি মর্যাদা দেওয়া যায় কি না। কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন আসার আগেই আদালত বর্তমান আইনি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এই রায় দিল।
সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টি ভারতের ধর্মান্তর এবং সংরক্ষণ নীতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী আইনি প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আদালতের রায় অনুযায়ী, তপশিলি জাতির মর্যাদা কোনো স্থায়ী জাতিগত পরিচয় নয়, বরং এটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক বঞ্চনার একটি উপজাত। এখন দেখার বিষয়, দলিত খ্রিস্টান গোষ্ঠীগুলো এই রায়ের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বেঞ্চে পুনর্বিবেচনার আবেদন (Review Petition) জানায় কি না। তবে আপাতত এটি পরিষ্কার যে, ভারতের আইনি কাঠামোতে তপশিলি জাতির সুবিধা ও সুরক্ষা কেবল হিন্দু, শিখ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে।
