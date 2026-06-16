/Aadhaar Card: আধার কার্ড কি নাগরিকত্ব-স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা বয়সের প্রমাণপত্র? বিরাট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার কার্ড কি নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র? জন্ম তারিখের প্রমাণ? নাকি ঠিকানা প্রমাণের উপযুক্ত নথি? এনিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ধোঁয়াশা রয়েছে। এনিয়ে একটি মামলা উঠেছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে আদালতের কাছে অনুরোধ করা হয়, আধারকে শুধুমাত্র যেন পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।
সর্বোচ্চ আদালতে ওই আবেদনটি করেছিলেন আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। সেখানে তিনি বলেন, আধার আইনের ৯ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা হয়ছে আধার কখনওই স্থানী বাসিন্দা বা নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এটি শুধুমাত্র একটি পরিচয়পত্র। এটে কোনও ব্যক্তির জন্ম তারিখ বা ঠিকানার প্রমাণও নয়।
ওই আবেদনে আরও বলা হয়, আধার আইনে ওইসব কথা স্পষ্ট বলার পরও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে, স্থানীয় বাসিন্দার নথি হিসেবে ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ড চাওয়া হচ্ছে ও তা গ্রহণও করা হচ্ছে। আধার কার্ড দিয়ে স্কুলে ভর্তি, সম্পত্তি কেনাবেচা, বার্থ সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড ও বার্থ সার্টিফিকেট তৈরিতে কাজে লাগানো হচ্ছে।
মামলায় বলা হয়েছে, আধার আইনের ৯ নম্বর ধারা এবং আধারের নিয়ামক সংস্থা UIDAI-এর নিয়ম অনুযায়ী— আধার কার্ড কোনো ব্যক্তির ভারতের নাগরিকত্ব বা জন্মতারিখের আইনি প্রমাণ নয়। ভারতে যেকোনো বিদেশি নাগরিকও যদি টানা ১৮২ দিন বসবাস করেন, তবে তিনিও আধার কার্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে যান।
মামলাকারীর যুক্তি হল, বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের সুপারিশের মাধ্যমে খুব সহজেই আধার কার্ড বানিয়ে নেওয়া যায়। এর ফলে বহু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা বিদেশি নাগরিক আধার কার্ড বানিয়ে ফেলছেন। আর সেই আধার কার্ড দেখিয়ে তারা ভারতের ভোটার আইডি কার্ড, রেশন কার্ড ও ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যাচ্ছেন, যা দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি এবং এর ফলে ভোটার তালিকার সততা নষ্ট হচ্ছে।
ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি ভি মোহনা-র বেঞ্চের তরফে কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের মতামত বা জবাব জানতে চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছেন।
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