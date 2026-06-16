Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Aadhaar Card: আধার কার্ড কি নাগরিকত্ব-স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা বয়সের প্রমাণপত্র? বিরাট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

Aadhaar Card: আধার কার্ড কি নাগরিকত্ব-স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা বয়সের প্রমাণপত্র? বিরাট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

Aadhaar Card: মামলাকারীর যুক্তি হল, বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের সুপারিশের মাধ্যমে খুব সহজেই আধার কার্ড বানিয়ে নেওয়া যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 16, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:55 PM IST
Aadhaar Card: আধার কার্ড কি নাগরিকত্ব-স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা বয়সের প্রমাণপত্র? বিরাট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ভোটে লড়ুন, আমাকে শিট শেয়ারিংয়ে নিন', বিপদে মমতার পাশে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা
Humayun Kabir support Mamata Banerjee37 min ago
2
Ram Statue in Bengladesh56 min ago
3
Shigella outbreak1 hr ago
4
Guatemala City stampede1 hr ago
5
Usutu virus1 hr ago