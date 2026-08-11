/জাপানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেহাবশেষ! কেন্দ্রের কাছে এবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানতে চাইল...! জারি নোটিস

রাজীব চক্রবর্তী: নেতাজির দেহাবশেষ দেশে ফেরানো নিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য চাইল সুপ্রিম কোর্ট। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেহাবশেষ জাপান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার আর্জি নিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ এই মর্মে নোটিস জারি করেছে। নেতাজির কন্যা অনিতা বসু পাফের করা আবেদনে জাপানের টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে সংরক্ষিত দেহাবশেষ ভারতে ফিরিয়ে এনে দেশে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার আর্জি জানানো হয়েছে। ১৯৪৫ সাল থেকে ওই মন্দিরেই নেতাজির চিতাভস্ম সংরক্ষিত রয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অনিতার হয়ে এ দিন শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তাঁর বক্তব্য, কয়েক দশক ধরে নেতাজির দেহাবশেষ দেশের বাইরে রয়েছে। তাই তা দেশে ফিরিয়ে এনে যথাযথ ভাবে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হোক।
সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৫
১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অগস্ট জাপানি-অধিকৃত ফরমোজা দ্বীপে (এখন তাইওয়ানে) এক বিমান দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়ে দেহাবসান হয় সুভাষচন্দ্র বসুর। কিন্তু সমস্যা হল, কোনো নথিতে তাঁর মৃত্যু তারিখ নেই। তাঁর অনেক অনুগামীই সেই সময় ঘটনাটা অস্বীকার করে। এখনও তাঁরা নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কিত পরিস্থিতি এবং তথ্য বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন।
তাঁদের তরফে যে তথ্যগুলি মোটামুটি তুলে ধরা হয়, সেগুলি এরকম: ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অগস্ট তাইহোকু বিমান বন্দরের কাছে একটা বিমান দুর্ঘটনা হয়েছিল, যে বিমানে সুভাষচন্দ্র বসু নামে এক যাত্রী ছিলেন; কাছাকাছি সেনা হাসপাতালে একই দিনে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়; তাইহোকুতে সুভাষচন্দ্রের মরদেহ দাহ করা হয়; এবং সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্ম টোকিয়োতে নিয়ে আসা হয়।
সুভাষচন্দ্র ভারতে ফিরেছিলেন?
বেশ কিছু গবেষণায় পরবর্তীকালে নানা তথ্য উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, সুভাষচন্দ্র নাকি রাশিয়া থেকে ভারতের প্রত্যাবর্তনের সময় চিন হয়ে নেপালে আসেন। সেখানে তিনি সন্ন্যাস নেন। তারপর তিনি ভারতে ঢোকেন। উত্তর প্রদেশের লক্ষৌয়ের কাছে কোনও এক বাড়িতে গুমনামি বাবা ছদ্মনামে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে জানা যায়, গুমনামি বাবা বলে কেউ একজন উত্তরপ্রদেশে মারা গিয়েছেন। সেখানে তিনি বেশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুসারে জানা গিয়েছে, অনেক বিপ্লবীও নাকি তাঁর কাছে কথাবার্তা বলতে আসতেন, অনেকেই তাঁকে খাবারদাবারও পাঠাতেন। বিভিন্ন কারণে অনেকেই মনে করেন যে, গুমনামি বাবা আসলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসই!
প্রশ্নচিহ্ন
তবে এসবের কোনওটিই সরকারি ভাবে স্বীকৃত নয়। নেতাজি পর্ব এখনও রহস্যঢাকাই। কেননা, অনেকেই তাঁর মৃত্যুর খবরটা মেনে নিতে পারেন না। কেননা, প্রথমত, নেতাজির ছাই বলে যা জাপানে আছে, তা ভারতে ফেরানো হয়নি, এবং তার ডিএনএ টেস্টও হয়নি। এদিকে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে রাশি রাশি প্রশ্নচিহ্ন। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে নেতাজিকন্যা অনিতার এই দাবি।
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