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জাপানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেহাবশেষ! কেন্দ্রের কাছে এবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানতে চাইল...! জারি নোটিস

Supreme Court On Netaji Subhash Chandra Boses: নেতাজিকন্যা অনিতা বসু পাফের করা আবেদনে জাপানের টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে সংরক্ষিত দেহাবশেষ ভারতে ফিরিয়ে এনে দেশে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার আর্জি জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ এই মর্মে নোটিস জারি করেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:49 PM IST
জাপানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেহাবশেষ! কেন্দ্রের কাছে এবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানতে চাইল...! জারি নোটিস

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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