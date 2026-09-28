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দু'হাজারের বেশি UPI লেনদেনে চার্জ! কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court UPI case:  সুপ্রিম কোর্টের কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বেঙ্কটরামন জানান, ২,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেন এই চার্জের বাইরে এবং প্রায় ৯৬ শতাংশ ব্যবহারকারী এর আওতায় পড়বেনও না। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 28, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:55 PM IST
দু'হাজারের বেশি UPI লেনদেনে চার্জ! কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের
Image Credit: কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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