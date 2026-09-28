দু'হাজারের বেশি UPI লেনদেনে চার্জ! কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

রাজীব চক্রবর্তী: ২,০০০-এর বেশি UPI লেনদেনে চার্জ। 'এটি যদি ফি না হয়, তা হলে এই চার্জের আইনগত চরিত্র কী' ? জনস্বার্থ মামলায় এবার কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এক্ষেত্রে আইনি বিষয়ের চেয়ে প্রযুক্তিগত বিষয়ই বেশি রয়েছে'। হলফনামায় যাবতীয় তথ্য জানাতে হবে কেন্দ্রকে।
ডিজিটাল লেনদেন নয়া নিয়ম। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ২ হাজার টাকার বেশি লেনদেনে এমডিআর চার্জ বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। ১৫ অক্টোবর থেকে চালু হয়ে যাচ্ছে নয়া নিয়ম। জারি হয়ে গিয়েছে নির্দেশিকা। কেন্দ্রের সেই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। আজ, সোমবার মামলাটির শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে শুনানি হয়।
এদিন শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বেঙ্কটরামন জানান, ২,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেন এই চার্জের বাইরে এবং প্রায় ৯৬ শতাংশ ব্যবহারকারী এর আওতায় পড়বেনও না। তাঁর দাবি, এটি সরকারি কর বা ফি নয়, UPI ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে ‘সেটেলমেন্ট চার্জ’। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এগুলি সব হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। এটা মূলত প্রযুক্তিগত বিষয়'। বিচারপতি জয়মাল্য় বাগচির প্রশ্ন, 'এটি যদি ফি না হয়, তা হলে এই চার্জের আইনগত চরিত্র কী' ?
এদিকে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা না পড়া পর্যন্ত কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ জারি আবেদন জানান মামলাকারীর আইনজীবী। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ।
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