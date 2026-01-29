English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UGC Equity Regulations 2026: ইউজিসি-র গালে বিরাট থাপ্পড়! নতুন নিয়ম সম্পুর্ণ বাতিল করে দিল সুপ্রিম কোর্ট...

Supreme Court's stay order on UGC syllebus 2026: ইউজিসি-র এই নতুন বিধিমালার ৩(গ) ধারাটিই মূলত আইনি লড়াইয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধারায় 'জাতিগত বৈষম্য'-কে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 29, 2026, 03:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমতা বজায় রাখা এবং জাতিগত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) যে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করেছিল, তার বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি, ২০২৬), প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে, ২০২৬ সালের এই নতুন বিধিমালা আপাতত কার্যকর হবে না। পরিবর্তে, ২০১২ সালের পুরনো বিধিমালাটিই আপাতত বলবৎ থাকবে।

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু: 'জাতিগত বৈষম্য'-এর সংজ্ঞা

ইউজিসি-র এই নতুন বিধিমালার ৩(গ) ধারাটিই মূলত আইনি লড়াইয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধারায় 'জাতিগত বৈষম্য'-কে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী, শুধুমাত্র তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি জনজাতি (ST) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC) বিরুদ্ধে হওয়া আচরণকেই জাতিগত বৈষম্য হিসেবে গণ্য করা হবে। উচ্চবর্ণ বা সাধারণ শ্রেণির (General Category) কোনো শিক্ষার্থী যদি জাতিগত বিদ্বেষ বা হেনস্থার শিকার হন, তবে এই বিধিমালার অধীনে তিনি সুরক্ষা পাবেন না।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ এই নিয়মাবলীকে 'অত্যন্ত কড়া এবং মর্যাদাহানিকর' (too sweeping) বলে অভিহিত করেছেন। আদালত মনে করছে, এ বিষয়ে আরও গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। 

এই বিধিমালার ফলে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি সাংবিধানিক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইউজিসি-কে নোটিস জারি করেছে আদালত।

আবেদনকারীদের যুক্তি: 'বঞ্চনার পিরামিড'

রাহুল দেওয়ান, মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি এবং আইনজীবী বিনীত জিন্দাল এই পিটিশন দাখিল করেছিলেন। 

তাদের মূল অভিযোগ হল: 

১. একতরফা সুরক্ষা: এই বিধিমালা ধরে নিয়েছে যে জাতিগত বৈষম্য কেবল একদিকেই (উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণ) প্রবাহিত হয়। বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক কুসংস্কার বা শত্রুতার শিকার হতে পারেন। 

২. অনুচ্ছেদ ১৪-এর লঙ্ঘন: ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আবেদনকারীদের মতে, এই বিধিমালা একতরফাভাবে 'ভিকটিমহুড' বা শিকার হওয়ার তকমা নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করছে, যা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর বিরোধী। 

৩. উদ্দেশ্য ও উপায়ের ফারাক: উচ্চশিক্ষায় সাম্য আনার যে মূল লক্ষ্য ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP) ২০২০-তে বলা হয়েছে, এই বিধিমালা তার পরিপন্থী। এটি একটি 'হায়ারার্কি অফ ভিকটিমহুড' বা বঞ্চনার স্তরায়ন তৈরি করছে।

পাল্টা যুক্তি: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অন্যদিকে, বর্ষীয়ান আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং এবং আইনজীবী প্রসন্ন এস. এই স্থগিতাদেশের বিরোধিতা করেছেন।

তাদের মতে:

১. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিত এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যে ভয়াবহ এবং সুদীর্ঘকালীন বৈষম্যের শিকার হন, তা মোকাবিলা করতেই এই বিশেষ সুরক্ষা আনা হয়েছিল।

২. স্থগিতাদেশকে তাঁরা 'একজন সক্ষম ব্যক্তিকে অক্ষম বলার' সাথে তুলনা করেছেন। তাঁদের যুক্তি, ঐতিহাসিকভাবে নিপীড়িত গোষ্ঠীগুলোর সুরক্ষা কেড়ে নিলে শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা আনার প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে।

২০১২ সালের বিধিমালাটি বাতিল করে ২০২৬-এর নিয়মাবলী চালু করার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। কিন্তু আইনের চোখে 'সাম্য' মানে যদি কেবল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সুরক্ষা হয়, তবে তা হিতে বিপরীত হতে পারে বলে মামলাকারীদের দাবি। 

সুপ্রিম কোর্ট আপাতত বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এক ধরনের আইনি স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। পরবর্তী শুনানিতেই নির্ধারিত হবে ভারতের উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে 'সমতা' বা 'ইক্যুইটি'-র সংজ্ঞা ঠিক কী হবে।

