Supreme Court SIR Hearing: SIR মোটেই ভোটে বাধা নয় বরং জরুরি: বিতর্ক উড়িয়ে কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের 'ক্লিনচিট'

Supreme Court On SIR: সাংবিধানিক কাঠামো এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে এসআইআর করার অধিকায় আছে কমিশনের। যা নির্ভুল ভোটার তালিকার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ। তাই এসআইআরের মাধ্যমে নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া আইনবিরোধী নয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR) বৈধ বলে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমিশন যে এসআইআর করেছিল, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। তাতেই নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ সমর্থন দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'বা ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়াকে আইনত বৈধ বলে রায় দিয়েছে সবোর্চ্চ আদালত।
আদালত জানিয়েছে, দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। ভোটারদের নোটিস ও শুনানির অধিকার বজায় রাখা হয়েছে। নথিপত্র যাচাইয়ের নিয়মও যুক্তিসঙ্গত ও আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশন তাদের আইনি ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করেনি। সংবিধান এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ বৈধ। ৩০ মে থেকে দেশের ১৬ রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই SIR-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে, যেখানে ভোটার তালিকা নতুন করে যাচাই করা হবে।
এই প্রক্রিয়ায়, যাদের নাম ২০০২ বা ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় ছিল না, তাদের পুরনো তালিকার কারও সঙ্গে সম্পর্ক প্রমাণের জন্য নির্দিষ্ট নথিপত্র জমা দিতে হয়েছে। প্রথমে নির্বাচন কমিশন আধার কার্ডকে প্রমাণ হিসেবে মানতে চায়নি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে আধার কার্ডকেও বৈধ নথির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।
২০২৫ সালের জুন মাসে বিহারে প্রথম এই SIR প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে বিহারে মৃত ভোটার-সহ প্রায় ৬০ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রায় ৯০ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। বিরোধী দলগুলি এই প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করে আসছিল। তবে নির্বাচন কমিশন বরাবরই দাবি করেছে যে, ভোটার তালিকাকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে এবং অবৈধ বা অভারতীয় নাগরিকদের ভোটদান থেকে আটকাতেই এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।
আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সাধারণ সংশোধন প্রক্রিয়ার থেকে এই প্রক্রিয়ার পদ্ধতি কিছুটা আলাদা হলেও, একে বাতিল করা যায় না। কারণ এর মূল উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থা বজায় রাখা।
