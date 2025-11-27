Supreme Court verdict on Digital Content: কনটেন্টের নামে যা খুশি চলছে, হচ্ছেটা কী! ডিজিটালে নিরপেক্ষ, তীক্ষ্ম নজরদারি চাইছে সুপ্রিম কোর্ট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ranveer Allahabadia Case: কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি "নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত" সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতিপডকাস্টার রণবীর আল্লাহাবাদিয়া এবং অন্যান্য ইউটিউবারদের করা একাধিক মামলার শুনানি চলাকালীন আদালত এই মন্তব্য করে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 27, 2025, 05:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি "নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত" সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ করে। পডকাস্টার রণবীর আল্লাহাবাদিয়া এবং অন্যান্য ইউটিউবারদের করা একাধিক মামলার শুনানি চলাকালীন আদালত এই মন্তব্য করে। এই মামলাগুলো সময় রায়নার ‘ইন্ডিয়াজ গট ল্যাটেন্ট’ শো-তে অশ্লীল কনটেন্ট সংক্রান্ত এফআইআর-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা হয়েছিল।

অ্যাটর্নি জেনারেল আর. ভেঙ্কটরামানি এবং সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান যে, অনলাইন কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কেন্দ্র কিছু নতুন নির্দেশিকা প্রস্তাব করেছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতকে বলেন, "আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। অশ্লীলতা নিয়ে আলোচনার আগে, আমাদের প্রথমে ভুল কাজগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। যে কেউ একটি ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করে বাকস্বাধীনতার নামে যা খুশি বলতে পারে, এবং আইন সেখানে অসহায়। এটা চলতে পারে না।"

কনটেন্ট নির্মাতাদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই শুনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেন। CJI বলেন, "তাহলে আমি নিজের চ্যানেল তৈরি করলাম, আমি কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই... কারও না কারও তো জবাবদিহি থাকতে হবে!" সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, "বাকস্বাধীনতা একটি অমূল্য অধিকার, কিন্তু এটি বিকৃতির দিকে নিয়ে যেতে পারে না।" তিনি আরও যোগ করেন, "বাকস্বাধীনতার অধিকারকে সম্মান জানাতে হবে, ধরুন যদি কোনো প্রোগ্রামে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কনটেন্ট থাকে, তবে আগাম একটি সতর্কবার্তা অবশ্যই থাকা উচিত।"

শুনানির সময় 'রাষ্ট্রবিরোধী' কনটেন্টের বিষয়টিও আলোচিত হয়। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এনডিটিভিকে উদ্ধৃত করে বলেন, "যে কনটেন্টকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে কনটেন্ট নির্মাতা কি তার দায় নেবেন?" তিনি আরও বলেন, "আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তা হল প্রতিক্রিয়ার সময়। একবার আপত্তিকর উপাদান আপলোড হওয়ার পর, কর্তৃপক্ষ প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করলে তা লক্ষ লক্ষ দর্শকের কাছে দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এটাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?"

তবে, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, যিনি একজন বিশেষভাবে সক্ষম অধ্যাপকের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তিনি কনটেন্টকে "রাষ্ট্রবিরোধী" হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় বিচারপতি বাগচি বলেন, "রাষ্ট্রবিরোধী অংশটুকু বাদ দিন। যদি এমন কোনো ভিডিও থাকে যা দেখায় যে এই অংশটি ভারতের অংশ নয়, তখন আপনারা কী করবেন?"

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

