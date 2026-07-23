/বিকেলের মধ্যে সব মেট্রো স্টেশন খুলতে হবে: CJP আন্দোলন নিয়ে কড়া নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত আজ, বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট চত্বরের নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশনটি বিকেলের মধ্যে ফের চালু করা না হলে সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে। বার অ্যান্ড বেঞ্চের খবর অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এই মন্তব্য করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান বিকাশ সিং প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চকে জানান, স্টেশন বন্ধ থাকার কারণে আইনজীবী এবং আদালতের কর্মীরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর পরই প্রধান বিচারপতি এই মন্তব্য করেন।
সুরক্ষাজনিত বন্ধ?
প্রসঙ্গত সুরক্ষাজনিত কারণ দেখিয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ টানা দ্বিতীয় দিনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট মেট্রো স্টেশনটি বন্ধ রেখেছিল। এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় স্টেশনটি পুনরায় চালু করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অব্যবস্থার প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীতে যুব আন্দোলন ও বিক্ষোভ চলায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট চত্বর সংলগ্ন স্টেশনটি-সহ প্রধানত সেন্ট্রাল দিল্লির ১৬টি স্টেশন বন্ধ। স্টেশনগুলির অনেকগুলিই বিক্ষোভস্থল যন্তর মন্তর, সংসদ ভবন এবং সরকারি দফতরগুলির কাছাকাছি অবস্থিত।
কোন কোন স্টেশন বন্ধ
সুপ্রিম কোর্ট চত্বর সংলগ্ন স্টেশন ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের কাছের 'লোককল্যাণ মার্গ', কনট প্লেসের 'রাজীব চক', বিক্ষোভস্থলের কাছের 'প্যাটেল চক' ও 'জনপথ' স্টেশন বন্ধ রাখা হয়েছিল। বন্ধ থাকা অন্যান্য স্টেশনগুলির মধ্যে ছিল সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, সেবা তীর্থ, মান্ডি হাউস, আইটিও, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, বারাকহাম্বা রোড, দিল্লি গেট, ইন্দ্রপ্রস্থ, খান মার্কেট, জোড় বাগ এবং শিবাজি স্টেডিয়াম।
সিজেপি'র চ্যালেঞ্জ
বৃহস্পতিবার ককরোচ জনতা পার্টির তরফ থেকে স্টেশনগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পাশাপাশি বলা হয়, মেট্রো বন্ধ রাখলেও মানুষ যেভাবেই হোক যন্তর মন্তরে পৌঁছবেই। এর আগে বুধবার, প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ককরোচ জনতা পার্টি-র ডাকা কর্মসূচিতে মিছিলকারী আন্দোলনকারীদের উপর পুলিসি বলপ্রয়োগের অভিযোগে দায়ের করা জরুরি শুনানির আর্জি প্রত্যাখ্যান করে। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন, আমাদের সময় নষ্ট করবেন না এবং নিজের সময়ও নষ্ট করবেন না। একজন আইনজীবী আদালতে জানান যে তিনি পুলিসি অত্যাচারের ভিডিয়ো-প্রমাণ পেশ করতে পারেন। তবে বেঞ্চ জানায় যে, তারা সেই ভিডিয়ো দেখতে আগ্রহী নয়। প্রধান বিচারপতিকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, আমাদের দেখার সময় নেই!
১৬ মেট্রো স্টেশন
ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে (CJP Protest) উত্তাল রাজধানী। সোমবার সংসদ অভিযানকে ঘিরে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, পুলিসি লাঠিচার্জে বিক্ষোভকারীরা আহত হন, তারপর থেকে থমথমে দিল্লি। নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিস। বিক্ষোভস্থল এবং সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সংসদ সংলগ্ন সেন্ট্রাল দিল্লির ১৬টি মেট্রো স্টেশন। এই মেট্রো স্টেশন বন্ধ নিয়ে এবার তীব্র ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের।
হুঁশিয়ারি সুপ্রিম কোর্টের
২১ জুলাই সাময়িক বন্ধ ছিল মেট্রো। গতকাল থেকেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত ছিল। আজ সকাল থেকেই বন্ধ দিল্লির ১৬টি মেট্রো স্টেশন। সংসদের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত মেট্রো স্টেশন বন্ধ। বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেটও। এর জেরে সাধারণ মানুষ চরম সমস্যায় পড়ছেন। সরকারের এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। বিকেলের মধ্যে সমস্ত মেট্রো স্টেশন খোলার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। যদি নির্দেশ না মানা হয়, তবে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
সময়মতো সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছতে পারছেন না প্রধান বিচারপতি
সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বিকাশ সিং এই ইস্যুটি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকায় বহু আইনজীবী ও আদালতের কর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন, সময়মতো সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছতে পারছেন না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আবেদন করা হলে তিনি বলেন, মধ্যাহ্নভোজের মধ্যে যদি কোনও কিছু না করা হয়, তাহলে তিনি পদক্ষেপ করবেন।
সুপ্রিম কোর্টের এন্ট্রি পাস
বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বিকাশ সিং বলেন যে, সুপ্রিম কোর্টের এন্ট্রি পাস যাদের কাছে আছে এবং রেজিস্ট্রি স্টাফদের প্রয়োজনে নিরাপত্তা স্ক্রিনিং করে যেন সুপ্রিম কোর্ট মেট্রো স্টেশন থেকে বেরতে দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতি জানান, শীর্ষ আদালতের তরফে ইতিমধ্যেই মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করতে বলেছে। যদি এর পরও সমাধান না হয়, তাহলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পদক্ষেপ করবেন।
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