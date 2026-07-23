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বিকেলের মধ্যে সব মেট্রো স্টেশন খুলতে হবে: CJP আন্দোলন নিয়ে কড়া নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

Supreme Court on Delhi Metro: সুরক্ষার কারণ দেখিয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ টানা দ্বিতীয় দিনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট মেট্রো স্টেশনটি বন্ধ রেখেছিল। বুধবার সন্ধ্যায় স্টেশনটি পুনরায় চালু করা হয়। কিন্তু কেন মেট্রো বন্ধ? প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অব্যবস্থার প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীতে যুব আন্দোলন ও বিক্ষোভ চলায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 23, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:00 PM IST
বিকেলের মধ্যে সব মেট্রো স্টেশন খুলতে হবে: CJP আন্দোলন নিয়ে কড়া নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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