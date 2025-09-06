English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাটের সুরাটে রাহুল গান্ধীর প্রাক্তন আইনজীবী ফিরোজ পাঠান, যিনি দীর্ঘদিন ধরে রাহুলের হয়ে মামলা লড়েছেন, রহস্যজনক চিঠি লিখে আত্মহত্যা করেছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তিনি তাপি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। শুক্রবার সকালে উভারত সৈকতে তার দেহ উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, এই বিশিষ্ট আইনজীবী দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পরিবারে অশান্তি এবং আর্থিক সমস্যা তাকে চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি তার জুনিয়র আইনজীবী দীপককে একটি বিভ্রান্তিকর ফোন কল করেন। তিনি দীপককে বলেন, 'আমার কিছু হলে, আদালতের কাছে যে ব্রিজটা আছে, সেখানে এসো।' তার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে দীপক তাকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি অফিসে আছেন কিনা, উত্তরে ফিরোজ শান্তভাবে জানান যে তিনি অফিসেই আছেন।

আইনজীবী মহলে সুপরিচিত ফিরোজ পাঠান ছিলেন প্রাক্তন সুরাট কংগ্রেসের লিগ্যাল কনভেনার। রাহুল গান্ধীর হয়ে তিনি তার 'মোদি' পদবি নিয়ে করা মন্তব্যের একটি মামলায় আইনি লড়াই লড়েছিলেন।

বন্ধুদের মতে, ফিরোজ পারিবারিক বিবাদ, সম্পত্তির ঋণ এবং আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। এই ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো তাকে এক অন্ধকার মানসিক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল। ঈদ মিলাদুন্নবীর দিনে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি সুরাটের আইনজীবী মহল এবং তার শোকাহত পরিবারে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

English Title: 
Surat lawyer who once represented Rahul Gandhi dies by suicide after leaving cryptic call
News Source: 
Bureau
Home Title: 

আচমকাই রহস্যময় ফোন কল সেরে আত্মঘাতী রাহুল গান্ধীর আইনজীবী! তোলপাড়...

Rahul Gandhi&#039;s Lawyer&#039;s Death: আচমকাই রহস্যময় ফোন কল সেরে আত্মঘাতী রাহুল গান্ধীর আইনজীবী! তোলপাড়...
Yes
Is Blog?: 
No
Tags: 
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi's lawyer
Firoz Pathan
lawyer
Mysterious Death
Cryptic call
Section: 
দেশ