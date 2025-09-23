English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Husband Kills Wife: দিনেদুপুরে বাসস্ট্যান্ডে কুপিয়ে খুন স্ত্রীকে! পাশে দাঁড়িয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে মেয়ে...

Bengaluru Crime: মেয়ের সামনেই মাকে কুপিয়ে খুন করল স্বামী। তাও আবার প্রকাশ্য রাস্তায়। হাড়হিম ঘটনাটি বেঙ্গালুরুতে ঘটে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 23, 2025, 03:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাসস্ট্যান্ডে প্রকাশ্য়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করল স্বামী। নৃশংস ঘটনার সাক্ষী থাকল নিহতরেই বারো বছরের মেয়ে। হাড়হিম ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার নাম রেখা। তিনি লোহিতশ্ব নামে এক ব্যক্তির বেশ কিছু সময় ধরে লিভ ইনে থাকতেন। গত তিন মাসে আগেই তাঁরা মন্দিরে বিয়ে করেন। রেখা ডিভোর্সি ছিলেন। এবং তিনি দুই সন্তানের মাও ছিলেন। অন্যদিকে, লোহিতশ্বও ডির্ভোসি ছিলেন।

রেখা এবং লোহিতশ্ব এক ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। রেখার বড় মেয়ে তাদের সঙ্গেই থাকত। অন্যদিকে ছোট মেয়ে রেখার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত। কর্ণাটকের সিরা শহর থেকে বেঙ্গালুরুতে আসার পর, রেখা লোহিতাশ্বকে একটি কল সেন্টারে ড্রাইভারের চাকরি পেতে সাহায্য করেন, যেখানে তিনি নিজেও কাজ করতেন।

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। পরে লোহিতশ্ব রেখার উপর সন্দেহ করা শুরু করে। অভিযোগ তোলে যে, রেখা অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। গতকাল সকালে রেখা যখন তার মেয়েকে নিয়ে বাস স্টপে অপেক্ষা করছিলেন। তখন লোহিতশ্ব রেখাকে ছুরি দিয়ে কোপাতে শুরু করে। প্রায় বারো বার রেখাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে লোহিতশ্ব। তারপরে সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা এবং পুলিস তাকে দ্রুত বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও, প্রচণ্ড আঘাতের কারণে রেখার মৃত্যু হয়। কামাক্ষীপাল্যা থানায় ঘটনার খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Man Stabs Wife To DeathBengaluru PoliceBengaluru crimehusband kills wife
