Teacher Suspended: যোগাসনের মাধ্যমে ছাত্রদের নামাজের প্রশিক্ষণ মুসলিম শিক্ষকের? তোলপাড়ের মুখে দাঁড়িয়ে স্যর বললেন, তিনি...

Teacher Suspended: যোগাসনের মাধ্যমে ছাত্রদের নামাজের প্রশিক্ষণ মুসলিম শিক্ষকের? তোলপাড়ের মুখে দাঁড়িয়ে স্যর বললেন, তিনি...
Madhya Pradesh: যোগব্যায়াম ক্লাসে নামাজ পড়া শেখানোর অভিযোগ সাময়িক বরখাস্ত করা হয় সরকারি স্কুলের শিক্ষককে। তবে অন্যদিকে, ওই শিক্ষক এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক সরকারি স্কুল শিক্ষককে আচমকাই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি যোগব্যায়াম ও সূর্য নমস্কারের নামে হিন্দু ছাত্রদের নামাজ শেখাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিতর্ক তৈরি হয়েছে, এবং জেলা প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের বুরহাপুর জেলার।
অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম জবুর তাদভি। তিনি এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি শুধু 'শশাঙ্কাসন' নামে একটি সাধারণ যোগাসন শিখিয়েছিলেন। যা কিছু অভিভাবক ভুল করে নামাজের ভঙ্গি ভেবেছেন।
জবুর তাদভি শাহপুর থানা এলাকার দেওহারি গ্রামের সরকারি মধ্য বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদের পর তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দীপাবলি ছুটির সময় কিছু গ্রামবাসী ও অভিভাবক অভিযোগ করেন যে ছাত্রদের যোগব্যায়ামের নামে নামাজের মতো ভঙ্গি করানো হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিষয়টি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানান। পরে একটি তদন্ত দল পাঠানো হয়। এরপর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিনিধিরা গ্রামে পৌঁছে অভিযোগ করেন যে, ওই মুসলিম শিক্ষক 'সূর্য নমস্কারের নামে হিন্দু বাচ্চাদের নামাজ পড়া শেখাচ্ছেন' এবং 'ধর্মান্তরণ উৎসাহিত করছেন।' তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়।
বুরহানপুর জেলা প্রশাসন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষককে বরখাস্ত করেছে। অতিরিক্ত কালেক্টর বীর সিং চৌহান বলেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।' হিন্দু জাগরণ মঞ্চের জেলা সমন্বয়ক অজিত পারদেশি অভিযোগ করেছেন, 'সরকারি শিক্ষক যোগব্যায়ামের অজুহাতে শিশুদের নামাজের মত ভঙ্গি করাচ্ছিলেন। আমি নিজেই ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রধান শিক্ষকও এই বিষয়টি খেয়াল করেননি। এতে হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে।'
অন্যদিকে, জবুর তাদভি সোশ্যাল মিডিয়ায় সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি সরকার অনুমোদিত যোগব্যায়ামের ক্লাস নিচ্ছিলাম। যে আসনটি ভুল বোঝা হয়েছে, সেটি শশাঙ্কাসন—যা দেখতে কিছুটা নামাজের ভঙ্গির মতো। শিশুদের শুধুই যোগাসান শেখানো হচ্ছিল, নামাজ নয়। আমার কথা না শুনেই আমাকে বরখাস্ত করা অন্যায়।'
এদিকে, কয়েকজন মুসলিম সমাজকর্মী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি জবুর তাদভির পক্ষে এগিয়ে এসেছেন। তারা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রশাসনকে অনুরোধ করেছেন যেন সত্য যাচাই করে তবেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
