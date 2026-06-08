Suvendu Adhikari at Satabdi Roy's house: স্পিকারের অফিসে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদের চিঠি যেতেই, শতাব্দীর বাড়িতে শুভেন্দু: সোম সন্ধ্যায় দিল্লিতে হাইভোল্টেজ ড্রামা

রাজীব চক্রবর্তী: বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের পর এবার দেশের রাজধানী দিল্লির বুকেও লোকসভার সাংসদদের নজিরবিহীন উলটপুরাণ। এক মুহূর্তে ভেঙে চুরমার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দল। একদিকে যখন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে উপস্থিত, ঠিক তখনই তাঁর নাকের ডগায় লোকসভার অন্তত ২০ জন সাংসদ ঘাসফুল শিবিরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে এনডিএ (NDA)-র শরিক হতে চেয়ে স্পিকারের কাছে আবেদন জানালেন। সোমবার ভরদুপুরে দিল্লির রাজনৈতিক অলিন্দে এই অভূতপূর্ব ভূমিকম্পের পর, বিকেলে বীরভূমের চারবারের সাংসদ শতাব্দী রায়ের দিল্লির বাসভবনে গিয়ে হাজির হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার পর এবার সংসদেও যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন, তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গেল।
দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়ানোর মাস্টারস্ট্রোক
সোমবার ঠিক দুপুর ১২টা ৫৩ মিনিটে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার অফিসে তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের সই সংবলিত ঐতিহাসিক চিঠিটি জমা পড়ে। আজ স্পিকার উপস্থিত না থাকায় তাঁর দফতরেই চিঠিটি দেওয়া হয়। এই নতুন ব্লকের দলনেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে এবং উপ-দলনেতা হয়েছেন শতাব্দী রায়।
কাকলির চিঠি
কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দেওয়া এই চিঠিতে অত্যন্ত চতুর রাজনৈতিক চাল চালক হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না, বরং তৃণমূলের একটি পৃথক ব্লক বা গোষ্ঠী হিসেবে এনডিএ জোটের অংশ হতে চান। বর্তমানে লোকসভায় তৃণমূলের মোট ২৮ জন সাংসদ রয়েছেন। দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পদক্ষেপ এড়াতে গেলে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ১৯ জন) সাংসদের সমর্থনের প্রয়োজন হয়। বিদ্রোহীদের ব্লকে ২০ জন সাংসদ থাকায় তৃণমূলের পক্ষে লোকসভায় তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ করা আইনত অসম্ভব।
দিনভর হাইভোল্টেজ ড্রামা
এই মেগা পলিটিক্যাল থ্রিলারের সূত্রপাত হয়েছিল সোমবার সকালেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বিদ্রোহী সাংসদদের একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যসভার পদত্যাগী তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ও। সেখানে রফাসূত্র চূড়ান্ত হওয়ার পরেই দুপুরের দিকে স্পিকারের অফিসে চিঠি জমা দেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার।
তবে আসল চমক বাকি ছিল বিকেলে। ‘যুদ্ধজয়ের’ পর সব বিদ্রোহী সাংসদ বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়ের দিল্লির বাসভবনে জড়ো হন। সকালের পর ফের বিকেল ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ শতাব্দীর ড্রয়িং রুমে সটান গিয়ে হাজির হন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শতাব্দীর এই সান্ধ্য আড্ডায় একে একে এসে পৌঁছান জুন মালিয়া, বাপি হালদার, অসিত মাল, আবু তাহের খান ও খলিলুর রহমানের মতো হেভিওয়েট বিক্ষুব্ধ সাংসদরা। জানা গিয়েছে, শতাব্দী রায়, আবু তাহের সহ কয়েকজন সাংসদ নিজেদের কিছু সমস্যার কথা উত্থাপন করলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই সমস্যার সমাধান করতে সেখানে পৌঁছান।
'যুদ্ধ জয়ের সেলিব্রেশন!’
রাজনৈতিক মহলে শতাব্দী রায়ের অতিথি-বাৎসল্য সুপরিচিত। ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়ি থেকে ফিরেই তিনি জোরকদমে সন্ধ্যার এই চায়ের আড্ডার প্রস্তুতি শুরু করে দেন। ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের সাথে ভেজ এবং নন-ভেজ-- দুই ধরনের সুস্বাদু পদেরই এলাহী বন্দোবস্ত করেছিলেন বীরভূমের সাংসদ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভার ভিতরে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে যেভাবে কোণঠাসা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদকে নিয়ে আলাদা ব্লক তৈরি করা গেল, এই চা-চক্র আসলে তারই এক ঘরোয়া বিজয় উৎসব। সোমবার দিনভর চলা দিল্লির এই মেগা পলিটিক্যাল ড্রামার ক্লাইম্যাক্স যে শতাব্দীর ড্রয়িং রুমের চায়ের কাপে এসে আছড়ে পড়বে, তা বোধহয় সকালেও কেউ আন্দাজ করতে পারেনি। এই চিঠি গৃহীত হলেই সংসদের অন্দরে তৃণমূলের কর্তৃত্ব পুরোপুরি ধূলিসাৎ হতে চলেছে।
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