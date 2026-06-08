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Suvendu Adhikari at Satabdi Roy's house: স্পিকারের অফিসে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদের চিঠি যেতেই, শতাব্দীর বাড়িতে শুভেন্দু: সোম সন্ধ্যায় দিল্লিতে হাইভোল্টেজ ড্রামা

Mamata Banerjee: শতাব্দীর এই সান্ধ্য আড্ডায় একে একে এসে পৌঁছান জুন মালিয়া, বাপি হালদার, অসিত মাল, আবু তাহের খান ও খলিলুর রহমানের মতো হেভিওয়েট বিক্ষুব্ধ সাংসদরা। জানা গিয়েছে, শতাব্দী রায়, আবু তাহের সহ কয়েকজন সাংসদ নিজেদের কিছু সমস্যার কথা উত্থাপন করলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই সমস্যার সমাধান করতে সেখানে পৌঁছন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 08, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:51 PM IST
Suvendu Adhikari at Satabdi Roy's house: স্পিকারের অফিসে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদের চিঠি যেতেই, শতাব্দীর বাড়িতে শুভেন্দু: সোম সন্ধ্যায় দিল্লিতে হাইভোল্টেজ ড্রামা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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