Chandranath Rath Murder: চন্দ্রনাথকে আমিই খুন করেছি, এ কথা বলানোর জন্য অকথ্য অত্যাচার করা হয়: জেলমুক্তির পরই বিস্ফোরক 'রাজ'

Suvendu Adhikari PA Death: চন্দ্রনাথ খুনে কাটল রাজ বিভ্রান্তির জট কেটে জেলমুক্তি পান রাজ সিং। বাড়ি ফিরেই বিস্ফোরক মন্তব্যে রাখেন রাজ সিং। তিনি জানান, দোষ স্বীকার করানোর জন্য তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে 'রাজ সিং' বিভ্রান্তির জট কাটে। অবশেষে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার হওয়া 'রাজ সিং'কে জেলমুক্তি দেয় আদালত। জেল থেকেই ফিরেই বিস্ফোরক রাজ সিং। সংবাদ সংস্থা ANI-কে রাজ জানিয়েছেন, 'সবাই জানেন পিএ খুনের মামলায় আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মূল অভিযুক্তের নাম রাজকুমার সিং। কিন্তু পুলিস আমাকে ভুল করে রাজ সিং ভেবে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে। আমি সেই সময় মায়ের সঙ্গে অযোধ্যায় রামলালার দর্শন করে গিয়েছিলাম। দর্শন সেরে বাড়ি ফেরার পথে একটি ধাবার সামনে থেকে এসওজি (SOG) টিম আমাকে গ্রেফতার করে।'
রাজ সিং আরও বলেন, 'ধাবা থেকে গ্রেফতার করে আমাকে সোজা তাদের অফিসে নিয়ে যায়। আমার মা পুলিসকে অনেক কাকুতি মিনতি করে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে আমি নির্দোষ। কিন্তু পুলিস কোনও কথা শোনেনি বা কোনও প্রমাণ দেখায়নি। ৬ তারিখে আমি কোথায় ছিলাম জানতে চাইলে, আমি জানিয়েছিলাম যে নিজের এলাকা বলিয়াতেই ছিলাম। কিন্তু পুলিস আমার কথা বিশ্বাস না করে আমাকে এনকাউন্টার করার ও গুলি মারার হুমকি দেয় এবং জোর করে দোষ স্বীকার করানোর চেষ্টা করে।'
রাজ জানান যে, 'এরপর কলকাতার একটি দল এসে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যায় এবং সিআইডি-র হেফাজতে রাখা হয়। সেখানেও তাঁকে অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এবং দোষ স্বীকার করানোর জন্য অনবরত মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন (টর্চার) করা হয়। তিনি জানান যে, তাঁকে মূল অপরাধী সাজিয়ে হেডলাইন তৈরি করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।' রাজ সিং সিবিআই-কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে সিবিআই তদন্তভার নেওয়ার পরই সত্যি সামনে এসেছে এবং তারা নির্দোষ ও অপরাধীর তফাত্ বোঝে। তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে আবেদন জানান যেন দোষী এসওজি (SOG) টিমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি দাবি করেন যে তিনি এবং তাঁর পরিবার শুরু থেকেই বিজেপির (BJP) সঙ্গে যুক্ত এবং এই ঘটনার মাধ্যমে তাঁর ও দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।
রাজের বলার পর তাঁর মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি জানান যে, সিবিআই টিমকে ভগবানই পাঠিয়েছেন তাঁর ছেলের জীবন বাঁচানোর জন্য। তিনি যদি সত্যি না হতেন, তবে কেউ তাঁর ছেলেকে বাঁচাতে পারত না। যারা তাঁর লালন পালন এবং সন্তানের শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আজ তাদের সামনে আজ সব সত্যি সামনে এসে গিয়েছে।
তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, যাদেরকে নিজের লোক ভেবে তিনি সাহায্য বা পরামর্শের জন্য পাঠাতেন, তারাও তাঁর ছেলেকে বুঝতে পারেনি। তবে তাঁর কারোর প্রতি কোনও ক্ষোভ নেই। অবশেষে অযোধ্যার রামচন্দ্রজির কৃপায় সত্যের জয় হয়েছে এবং তাঁর ছেলের ওপর থেকে 'খুনি' বা অপরাধীর তকমা মুছে গিয়েছে।
আসল খুনি গ্রেফতার হল যেভাবে
এদিকে আসল খুনি রাজকুমার সিং যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য ফাঁদ পাতে সিবিআই। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের একটি টোল প্লাজার কাছে ওখানকার স্থানীয় পুলিসের সাহায্য নিয়ে সিবিআই ওঁত পাতে। রাজকুমার তখন দিল্লি হয়ে উত্তরাখণ্ডে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই সময়ই তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়।
