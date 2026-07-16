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বুক করার মাত্র ১০ মিনিটেই মিলবে গ্যাস সিলিন্ডার, লাগবে না কোনও কানেকশন! LPG নিয়ে বিরাট সুখবর

কুইক-কমার্স ইতিহাসে প্রথমবার সুইগি এবং এইচপিসিএল হাত মিলিয়ে অ্যাপের মাধ্যমেই ছোট সিলিন্ডার সরবরাহ করা শুরু করেছে। পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া এই পরিষেবায় কোনো পূর্বতন গ্যাস সংযোগ ছাড়াই অর্ডার করা যাবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:52 PM IST
বুক করার মাত্র ১০ মিনিটেই মিলবে গ্যাস সিলিন্ডার, লাগবে না কোনও কানেকশন! LPG নিয়ে বিরাট সুখবর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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