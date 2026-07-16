/বুক করার মাত্র ১০ মিনিটেই মিলবে গ্যাস সিলিন্ডার, লাগবে না কোনও কানেকশন! LPG নিয়ে বিরাট সুখবর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়িতে বসেই ১০ মিনিটে খাবার বা মুদিখানার জিনিস তো মিলছিল, কিন্তু এবার কি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারও আসবে সেভাবেই? গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে বিরাট সুখবর। বুক করার মাত্র ১০ মিনিটেই এবার বাড়িতে চলে আসবে সিলিন্ডার। কুইক-কর্মাসের ইতিহাসে এই প্রথম অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া যাবে রান্নার গ্য়াস। গ্রাহকদের দ্রুত ও সহজে এলপিজি সিলিন্ডার পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (এইচপিসিএল) সঙ্গে হাত মেলাল অনলাইন ডেলিভারি জায়ান্ট সুইগি। গত বুধবার বেঙ্গালুরুতে পরীক্ষামূলকভাবে এই অভিনব পরিষেবাটি চালু করা হয়েছে। সুইগির কুইক-কমার্স প্ল্যাটফর্ম 'ইনস্টামার্ট'-এর মাধ্যমে গ্রাহকরা এখন সহজেই রান্নার গ্যাস বুক করতে পারবেন।
কত সিলিন্ডার ডেলিভারি করা হবে?
আপাতত এই পাইলট প্রজেক্ট বা পরীক্ষামূলক পর্বে ৫ কেজি এবং ১০ কেজির ছোট সিলিন্ডারগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৫ কেজির মেটাল সিলিন্ডার এবং ১০ কেজির কম্পোজিট সিলিন্ডার রয়েছে। তবে সাধারণ পরিবারগুলিতে ব্যবহার করা প্রচলিত ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারটি এখনই এই পরিষেবার আওতায় আসছে না।
ইরান সংকটের জেরে গত কয়েক মাস আগে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ নিয়ে যে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে এই লাস্ট-মাইল বা প্রান্তিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
গ্রাহকদের কী করণীয়:
এই পরিষেবা পাওয়ার জন্য গ্রাহকদের আগে থেকে কোনো HP গ্যাসের কানেকশন বা সংযোগ থাকার প্রয়োজন নেই। যেকোনো নতুন গ্রাহক সুইগি ইনস্টামার্ট অ্যাপ থেকে সরাসরি এই সিলিন্ডার অর্ডার করতে পারবেন। তবে প্রথমবার কেনার সময় ডেলিভারির সময়ে গ্রাহককে পরিচয়পত্র যাচাই (আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন) করতে হবে। প্রথম অর্ডারটি নতুন সিলিন্ডার হিসেবে গণ্য হবে এবং পরবর্তীকালে গ্রাহকরা খালি এইচপিসিএল সিলিন্ডার বদলে নতুন রিফিল সিলিন্ডার নিতে পারবেন। সমস্ত ডেলিভারি প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে এইচপিসিএলের অনুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক। সুরক্ষাবিধি এবং সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে প্রশিক্ষিত ডেলিভারি কর্মীদের মাধ্যমেই সিলিন্ডারগুলি গ্রাহকের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে।
সিলিন্ডারের দাম কত?
নতুন এই পরিষেবার মূল্য বা সিলিন্ডারের দাম কত হবে, তা অবশ্য সংস্থা দুটির পক্ষ থেকে এখনও স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। বর্তমানে শুধুমাত্র বেঙ্গালুরুতে এই পরিষেবা শুরু হলেও, সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে গ্রাহকদের চাহিদা ও প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখে খুব শীঘ্রই দেশের অন্যান্য শহরেও এর বিস্তার ঘটানো হবে। তবে দেশজুড়ে এই পরিষেবা চালুর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এলপিজি ব্যবহারকারী দেশ হল ভারত। এখানে মূলত ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসি), ভারত পেট্রোলিয়াম (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের (এইচপিসিএল) মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিই রান্নার গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। সুইগির ইনস্টামার্টে ইতিমধ্যেই মুদিখানা, শাকসবজি, স্ন্যাক্স, ইলেকট্রনিক্স এবং গৃহস্থালির নানা জিনিস পাওয়া যায়। এবার তার সঙ্গে রান্নার গ্যাস যুক্ত হওয়ায় সুইগির বাজার আরও মজবুত হল। অন্যদিকে, এই পার্টনারশিপ ভারতের কুইক-কমার্স সেক্টরকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেল, যেখানে গ্রাহক টানতে এবং অর্ডারের মূল্য বাড়াতে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন ক্যাটাগরির পণ্য যুক্ত করা হচ্ছে।
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