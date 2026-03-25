English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • SSC Case Update: চাকরিতে বজ্রপাত: SSC নিয়োগ মামলায় দাগি প্রার্থীদের বেতন ফেরতের মামলায় বিস্ফোরক সুপ্রিম সিদ্ধান্ত

SSC Case Update: চাকরিতে বজ্রপাত: SSC নিয়োগ মামলায় দাগি প্রার্থীদের বেতন ফেরতের মামলায় বিস্ফোরক 'সুপ্রিম' সিদ্ধান্ত

SSC tainted teacher's update: বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন এখনো তা কার্যকর করা হয়নি? বিচারপতির পর্যবেক্ষণে উঠে আসে যে, আদালতের দেওয়া নির্দেশাবলীর প্রয়োগে বিলম্ব এবং বিভ্রান্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাকে কালিমালিপ্ত করছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 25, 2026, 03:09 PM IST
SSC Case Update: চাকরিতে বজ্রপাত: SSC নিয়োগ মামলায় দাগি প্রার্থীদের বেতন ফেরতের মামলায় বিস্ফোরক 'সুপ্রিম' সিদ্ধান্ত
সুপ্রিম কোর্টে SSC মামলা

রাজীব চক্রবর্তী: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের কড়া অবস্থান নিল উচ্চ আদালত। ওএমআর শিট (OMR Sheet) প্রকাশ, দাগী প্রার্থীদের বেতন ফেরত এবং অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবিতে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করেছে বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের এই পদক্ষেপে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এক নতুন মোড় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আদালতের পর্যবেক্ষণ

শুনানির শুরুতেই বিচারপতি সঞ্জয় কুমার রাজ্যের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন।

মামলার মূল দাবিগুলো ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট:

বেতন ফেরত: যে সমস্ত প্রার্থীর নিয়োগ অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাদের প্রাপ্ত বেতন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দিতে হবে।

স্বচ্ছতা: সমস্ত প্রার্থীর ওএমআর শিট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে যাতে যোগ্য ও অযোগ্যদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়।

তদন্তের গতি: দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত মূল অভিযুক্তদের হেফাজতে নিয়ে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন।

বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন এখনো তা কার্যকর করা হয়নি? বিচারপতির পর্যবেক্ষণে উঠে আসে যে, আদালতের দেওয়া নির্দেশাবলীর প্রয়োগে বিলম্ব এবং বিভ্রান্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাকে কালিমালিপ্ত করছে।

রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

শুনানির সময় রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কমিশনের অবস্থান নিয়ে একাধিক অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেন বিচারপতি। বিশেষ করে, আদালতের আগের নির্দেশগুলিকে পাশ কাটিয়ে কেন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই বিষয়গুলোকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, তা নিয়ে সরাসরি জবাব তলব করা হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, নির্দেশ পালনে অনীহা কেবল আইনি অবমাননা নয়, বরং কয়েক হাজার যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যতের সঙ্গে এক ধরণের প্রতারণা।

বিচারপতি সঞ্জয় কুমার সাফ জানিয়ে দেন, 'আদালতের নির্দেশ পালনে যে ঢিলেমি দেখা যাচ্ছে, তা মোটেই অভিপ্রেত নয়। কেন এখনো ওএমআর শিট সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে?'

পরবর্তী পদক্ষেপ ও নোটিস জারি

আদালত এই মামলায় যুক্ত সমস্ত পক্ষকে নোটিস পাঠিয়ে হলফনামা আকারে জবাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য সরকারকে পরবর্তী শুনানিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে যে, কেন এবং কার নির্দেশে আদালতের রায়ের বাস্তবায়ন থমকে রয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন রাজ্যজুড়ে তীব্র আন্দোলন চলছে, তখন উচ্চ আদালতের এই 'কড়া মেজাজ' তদন্তকারী সংস্থাগুলির উপরও চাপ বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে 'দাগী' প্রার্থীদের বেতন ফেরতের বিষয়টি কার্যকর হলে তা প্রশাসনের ওপর বড় ধরণের আর্থিক ও নৈতিক চাপ তৈরি করবে।

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির ছায়া দীর্ঘদিনের। বারেবারে আদালতের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও দুর্নীতির শিকড় কতটা গভীরে, তা এখনো তদন্তসাপেক্ষ। তবে বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চের এই অবস্থান বিচারব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরাতে সাহায্য করবে। এখন দেখার বিষয়, পরবর্তী শুনানিতে রাজ্য সরকার আদালতের এই কড়া প্রশ্নগুলির কী উত্তর দেয়।:

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
SSCSSC tainted listSSC Tainted TeachersSupreme CourtTainted teacher's salaryTainted candidates in court
