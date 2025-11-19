English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR Case: SIR-এ ভয়ানক কাজের চাপ! এবার তামিলভূমে নিজেকে শেষ করতে চাইলেন BLO, বিরাট শোরগোল...

SIR Case:   সহকর্মীদের অভিযোগ, ওই BLO-কে রাতারাতি ২০০ ফর্ম ফিলাপ করে কমিশনের অ্য়াপে আপলোড করতে বলেছিলেন সুপারভাইজার। করতে না পারলে আবার সাসপেন্ড করার হুমকি! 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 19, 2025, 07:43 PM IST
SIR Case: SIR-এ ভয়ানক কাজের চাপ! এবার তামিলভূমে নিজেকে শেষ করতে চাইলেন BLO, বিরাট শোরগোল...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাতারাতি ২০০ ফর্ম ফিলাপ করে কমিশনের অ্যাপে আপলোড করতে হবে? SIR-এ  কাজের চাপে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন BLO।  এবার তামিলনাড়ু।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Supreme Court On Talaq: ভদ্রসমাজে এসব এতদিন ধরে কীভাবে চালাচ্ছেন আপনারা? তালাক নিয়ে খড়্গহস্ত সুপ্রিম কোর্ট বলল...

পুলিস সূত্রে খবর, বয়েসে প্রবীণ। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। স্বামী নেই, বাড়িতে একাই থাকতেন ওই মহিলা BLO। বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায়ও ভুগছিলেন তিনি। সহকর্মীদের অভিযোগ, ওই BLO-কে রাতারাতি ২০০ ফর্ম ফিলাপ করে কমিশনের অ্য়াপে আপলোড করতে বলেছিলেন সুপারভাইজার। করতে না পারলে আবার সাসপেন্ড করার হুমকি! রাত পর্যন্ত অবং পরের দিন সকাল ৬টায়ও বারবার ভিডিয়ো কল করছিলেন সুপারভাইজার। এরপর বাড়িতে থাকা চল্লিশেরও বেশি ঘুমে ওষুধের খেয়ে আত্মহত্য়ার চেষ্টা করেন ওই BLO। 

এখন হাসপাতালে ভর্তি ওই BLO। শারীরিক অবস্থায় গুরুতর। তামিলনাড়ুতে BLO হিসেবে কাজ করছেন বহু প্রবীণ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তাঁদেরই একজন বলেন, 'যদি আমাদের রাত ৯টায় ২০০টি ফর্ম জমা দিতে  বলেন, আমরা কীভাবে করব? বয়স কম বলে হয়তো পারতাম'। তিনি জানান, কাজের চাপ সহ্য করতে পারেননি প্রবীণ ওই BLO। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার এক ঘণ্টা নিজেই সহকর্মীদের খবর দেন তিনি। এরপরই দ্রুত ওই BLO-কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। 

নির্বাচন কমিশন ও তামিলনাড়ু সরকারের কাছে SIR-এ  অযৌক্তিক কাজের চাপ এবং ভয় দেখানোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। ওই BLO যে মানসিক কষ্টে ছিলেন, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন কমিশনের আধিকারিকরাও। তাঁদের দাবি, বাড়িতে যা ওষুধ ছিল, সবই খেয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তবে তাতে ঘুমের ওষুধ ছিল না।

আরও পড়ুন:  UttarPradesh Crime News: যোগীরাজ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে ৪৮ দিন ধরে ৬ হায়নার লালসার শিকার যুবতী, বাঁচানোর কাতর আর্তি নিয়ে থানায় যেতে পুলিসও... ছিঃ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
sirTamil NaduBLO
পরবর্তী
খবর

Water Dispute Turns Deadly: কার বালতি, কে নেয়? শুকনো মহরাষ্ট্রে জলের জন্য প্রতিবেশীর মুখে মশা মারার হিট স্প্রে করল মহিলা! সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু...
.

পরবর্তী খবর

Talha Anjum controversy: জনপ্রিয় পাক-গায়ক কনসার্টে গায়ে জড়িয়ে নিলেন ভারতের পতাকা! প্রবল রোষ...