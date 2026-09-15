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নতুন মুখ্যমন্ত্রীর মারাত্মক বিরোধিতা, কিন্তু উপনির্বাচনে তাঁর সরকারকে সমর্থনই করছে বামেরা: কেন? জানুন

Tamil Nadu bypolls: উপনির্বাচনে টিভিকে তাঁদেরই প্রার্থী করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বামেরা। ঘোড়া কেনাবেচার (হর্স ট্রেডিং) অভিযোগ তুলে বামেদের দাবি, জনগণের রায়ের সাথে এমন প্রতারণামূলক রাজনীতি তারা সমর্থন করে না।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 15, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:55 PM IST
নতুন মুখ্যমন্ত্রীর মারাত্মক বিরোধিতা, কিন্তু উপনির্বাচনে তাঁর সরকারকে সমর্থনই করছে বামেরা: কেন? জানুন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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