/নতুন মুখ্যমন্ত্রীর মারাত্মক বিরোধিতা, কিন্তু উপনির্বাচনে তাঁর সরকারকে সমর্থনই করছে বামেরা: কেন? জানুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত মে মাসের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর সরকার গঠনে বিজয়কে বাইরে থেকে সমর্থন দিয়েছিল বাম দলগুলো। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, জনতার রায়কে সম্মান জানানো এবং রাজ্যে রাজ্যপালের শাসন জারি হওয়া কিংবা পিছনের দরজা দিয়ে বিজেপির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আটকানো। তবে বামেরা সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়নি এবং টিভিকের কোনও নির্বাচনী জোটের অংশও হয়নি।
সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক পি ষণ্মুগম স্পষ্ট জানিয়েছেন, টিভিকে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও সরকারের ওপর থেকে তাদের বাইরের সমর্থন এখনই প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। তাঁদের ব্যাখ্যায়, সরকারকে প্রশাসনিকভাবে সমর্থন করা এবং রাজনৈতিক আদর্শ ধরে রাখতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।
সংঘাতের মূল উৎস ও বামেদের ক্ষোভ
চার মাসের পুরনো এই সরকারের বিরুদ্ধে বামেদের প্রধান অভিযোগ দলবদল ও দুর্নীতির সম্ভাবনা নিয়ে।
দলবদলু প্রার্থী: মাদুরাত্থাকামে কে মারগাথম কুমারভেল এবং ধারাপুরমে পি সত্যভামা-- উভয়েই এআইএডিএমকে (AIADMK) টিকিটে জয়ী হয়ে দলত্যাগ করেন এবং বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে টিভিকে-তে যোগ দেন।
উপনির্বাচনে টিভিকে তাঁদেরই প্রার্থী করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বামেরা। ঘোড়া কেনাবেচার (হর্স ট্রেডিং) অভিযোগ তুলে বামেদের দাবি, জনগণের রায়ের সাথে এমন প্রতারণামূলক রাজনীতি তারা সমর্থন করে না।
নীতিগত ফারাক: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, সাফাইকর্মীদের আন্দোলন এবং কৃষকদের দাবির মতো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিজয় সরকারের ভূমিকায় বামেরা অসন্তুষ্ট।
এছাড়া সরকারের 'নয়া-উদারবাদী' অর্থনৈতিক নীতি এবং মাত্রাতিরিক্ত বিদেশি বিনিয়োগের প্রতি ঝোঁকেরও কড়া সমালোচনা করছে তারা।
বিধানসভার কার্যকারিতা: বিধানসভাকে রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ বা নাটুকে মঞ্চ বানানোর বদলে মানুষের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র করার দাবি জানিয়েছে বাম নেতৃত্ব।
এই মতবিরোধের স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছিল গত ৯ সেপ্টেম্বর, যখন কংগ্রেস, ভিসিকে, আইইউএমএল এবং এমডিএমকে-র উপস্থিতিতে টিভিকে আয়োজিত প্রথম আনুষ্ঠানিক জোট বৈঠক বয়কট করেছিল সিপিআই ও সিপিআই(এম)।
ধারাপুরম আসনে সিপিআই এবং মাদুরান্তাকামে সিপিআই(এম) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
উপনির্বাচনে পঞ্চমুখী লড়াই
বামেদের এককভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে এই উপনির্বাচন এখন পঞ্চমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপ নিয়েছে। ময়দানে রয়েছে টিভিকে জোট (SSJVA), ডিএমকে, এআইএডিএমকে-বিজেপি জোট, বাম দল এবং নাম তামিলার কাচ্চি (NTK)।
৫২ বছর বয়সী মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের জন্য এই উপনির্বাচন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের বড় পরীক্ষা। বিধানসভায় প্রয়োজনীয় সমর্থন রক্ষা করার পাশাপাশি রাজপথে বামেদের আক্রমণ সামলে নিজের প্রার্থীদের জয় ছিনিয়ে আনা তাঁর কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।
অন্যদিকে, কোনও বড় জোটের ছত্রছায়া ছাড়া ময়দানে নেমে নিজেদের রাজনৈতিক জমি ও ভোটব্যাংকের শক্তি মেপে নেওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে বামেরা। সরকারের বন্ধু হয়ে ভোটের মাঠে প্রতিপক্ষ হওয়ার এই কৌশল সাধারণ ভোটাররা কীভাবে গ্রহণ করেন, তা স্পষ্ট হবে ৬ অক্টোবরের ফলাফলেই।
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