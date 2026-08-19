/ভোর ৪টেয় ফোন, দিনে ২০ ঘণ্টা কাজ! মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের রুটিন দেখে তাজ্জব সকলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তামিল সুপারস্টার থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা জোসেফ বিজয় নির্বাচনী রাজনীতিতে চমকপ্রদ সাফল্যের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১০০ দিন সফলভাবে পূর্ণ করেছেন। রাজনৈতিক ময়দানে তাঁর এই পথচলা এবং বর্তমান কর্মপদ্ধতি নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। সম্প্রতি চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর নানা অজানা দিক সামনে এসেছে।
দৈনিক ১৮-২০ ঘণ্টার কর্মব্যস্ততা ও ভোর ৪টের ফোন কল
মন্ত্রী আধার অর্জুনের তথ্য অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী বিজয় প্রতিদিন প্রায় ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করছেন। তাঁর দিন শুরু হয় একেবারে ঘড়ির কাঁটায় ভোর ৪টে নাগাদ। এই সময়েই তিনি বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীদের ফোন করে তাদের কাজের আপডেট এবং খবরাখবর নেওয়া শুরু করেন। তিনি বলেন, “আমাদের নেতা প্রতিদিন ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। তিনি ভোর ৪টেয় ফোন করে জানতে চান প্রতিটি দফতরের কী অবস্থা। এই ধরনের একজন পরিশ্রমী মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে রয়েছেন।”
বিজয়ের রাজনৈতিক জীবন: ‘রাজনৈতিক সন্ন্যাসী’র মতো একাগ্রতা
নির্বাচনে বিশাল জয় পাওয়ার পরেও দলের মধ্যে বা নিজের মধ্যে কোনও রকম অহংকার আসতে দেননি বিজয়। উল্টে তিনি সমস্ত সেলিব্রেশনের আমেজ দূরে সরিয়ে রেখে সম্পূর্ণভাবে সুশাসন ও রাজ্য পরিচালনার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁকে একজন ‘রাজনৈতিক সন্ন্যাসী’ হিসেবে বর্ণনা করে মন্ত্রী আধার অর্জুন জানান, বিজয়ের জয়লাভের পর থেকে তাঁকে প্রতিদিন সচিবালয়ে অত্যন্ত মনোযোগী হিসেবে দেখা গিয়েছে। প্রথম দিন থেকেই তাঁর একটাই ভাবনা—কী করা উচিত, এর পরে কী করা উচিত এবং প্রতিটি দফতরের নানা জটিল সমস্যার কীভাবে দ্রুত সমাধান করা যায়। বিশেষ করে প্রশাসনের অন্দরে লুকিয়ে থাকা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।
দুর্নীতি দমন ও আর্থিক স্বচ্ছতা আনার উদ্যোগ
সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কার্যকালের মূল লক্ষ্য হিসেবে আর্থিক তছরুপ বন্ধ করা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন যে, সরকারি কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘ দশক ধরে শিকড় গেড়ে বসা দুর্নীতি রাতারাতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা কঠিন। তবে সরকারের শীর্ষস্তর থেকে এই সিস্টেমকে বদলানোর চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বারবার সরকারি আধিকারিকদের পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেকোনো মূল্যে আর্থিক তছরুপ বন্ধ করতে হবে এবং প্রতিটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই হবে।
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