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ভোর ৪টেয় ফোন, দিনে ২০ ঘণ্টা কাজ! মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের রুটিন দেখে তাজ্জব সকলে

CM Vijay's schedule: সিনেমা ছেড়ে রাজনীতিতে নেমেই তাক লাগিয়েছেন জোসেফ বিজয়। প্রতিদিন প্রায় ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা কাজ করে ভোর চারটে থেকেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করছেন তিনি। বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে কেন এক অদ্ভুত ‘রাজনৈতিক সন্ন্যাসী’র পথ বেছে নিলেন তামিলনাড়ুর এই মুখ্যমন্ত্রী? তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমের আসল রহস্য ঘিরে দানা বাঁধছে তীব্র কৌতূহল।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 19, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:14 AM IST
ভোর ৪টেয় ফোন, দিনে ২০ ঘণ্টা কাজ! মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের রুটিন দেখে তাজ্জব সকলে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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