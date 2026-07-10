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করুর দুর্ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে ডিএমকে: তোপ মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

Tamil Nadu CM Vijay accuses DMK: মানুষের মৃত্যু নিয়েও রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা! ডিএমকে-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ পুলিস। কড়া তদন্ত ও অ্যাকশনের আশ্বাস। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:17 PM IST
করুর দুর্ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে ডিএমকে: তোপ মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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