/করুর দুর্ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে ডিএমকে: তোপ মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তামিলনাড়ুর করুর জেলায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিরোধী দল ডিএমকের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এবং ‘তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম’ প্রধান বিজয়। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে হাতিয়ার করে ডিএমকে সস্তা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে স্থানীয় পুলিসের গাফিলতিকেও এই দুর্ঘটনার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
ডিএমকে-কে তীব্র আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর
মুখ্যমন্ত্রী বিজয় অভিযোগ করেছেন, করুরের এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডিএমকে যেভাবে রাজনীতি করছে তা অত্যন্ত নিন্দাজনক। মানুষের মৃত্যু নিয়ে বিরোধী দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে। যখন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, তখন এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করা ডিএমকে-র সুবিধাবাদী চরিত্রকে প্রকাশ করে।
পুলিসের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ
শুধু বিরোধী দলই নয়, মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রশাসনের পুলিস বিভাগের ওপরেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, করুরের ওই অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ মানুষের ভিড় হয়েছিল, তা সামলানোর জন্য পুলিসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। পুলিসের এই গাফিলতি ও নজরদারির অভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
প্রশাসনিক পদক্ষেপের আশ্বাস
মুখ্যমন্ত্রী বিজয় আশ্বস্ত করেছেন যে, এই ঘটনার পেছনে ঠিক কার কার গাফিলতি ছিল তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করা হচ্ছে। দোষী পুলিস আধিকারিক বা ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে রাজ্যে এই ধরনের ধর্মীয় বা সামাজিক বড় সমাবেশে যাতে ভিড় নিয়ন্ত্রণে কঠোর নিয়ম মানা হয়, তার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
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