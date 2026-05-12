CM Vijay Orders to Close Liquor Shops: তামিলনাড়ুতে এক ধাক্কায় বন্ধ ৭১৭ মদের দোকান, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের: কিন্তু কেন?

CM Vijay Orders to Close Liquor Shops: তামিলনাড়ুতে এক ধাক্কায় বন্ধ ৭১৭ মদের দোকান, কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের: কিন্তু কেন?
CM Vijay first order: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই বড় সিদ্ধান্ত নিলেন সি. জোসেফ বিজয়। রাজ্যের ৭১৭টি সরকারি মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ দিলেন তিনি। স্কুল, মন্দির ও বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি থাকা এই দোকানগুলি আগামী ১৪ দিনের মধ্যে বন্ধ হবে। মাদক-মুক্ত তামিলনাড়ু গড়ার পথে এটিই বিজয়ের প্রথম বড় পদক্ষেপ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত রবিবার (১০ মে) তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া সি. জোসেফ বিজয়। আর দায়িত্ব নেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিলেন তিনি। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশন (TASMAC) পরিচালিত ৭১৭টি খুচরো মদের দোকান আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
বিজয় তাঁর দলের (তামিলগা ভেট্টি কাজাগম বা TVK) ইশতেহারে তামিলনাড়ুকে ‘মাদক-মুক্ত’ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই লক্ষ্যেই জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই সাহসী সিদ্ধান্ত। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, মন্দির বা ধর্মীয় স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাস স্ট্যান্ডের ৫০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত দোকানগুলিকেই প্রথম ধাপে চিহ্নিত করা হয়েছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী ধর্মীয় স্থানের কাছে আছে ২৭৬টি দোকান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে ১৮৬টি দোকান ও বাস স্ট্যান্ডের কাছে আছে ২৫৫টি দোকান।
বর্তমানে রাজ্যে মোট ৪,৭৬৫টি TASMAC পরিচালিত মদের দোকান রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী একটি অডিট বা সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই জনবহুল ও স্পর্শকাতর এলাকায় থাকা এই ৭১৭টি দোকান বন্ধের চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভায় বিজয়ের দল ১০৮টি আসন জিতেছে এবং অন্যান্য সহযোগী দলগুলোর সমর্থনে ১১৮-র ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে সরকার গঠন করেছে। বুধবার (১৩ মে) বিধানসভায় তাঁর সরকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে । তার ঠিক আগেই এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর শাসনামলে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু একজনই এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণই তাঁর একমাত্র অগ্রাধিকার।
