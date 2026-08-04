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তৃষার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে কুরুচিকর কটূক্তি ‘অশ্লীল নিধি’-র! গ্রেফতার জুনিয়র স্ট্যালিন

Udhayanidhi Stalin over Trisha remarks: জনসভায় তোলা মাত্র একটা বিতর্কিত শব্দ, আর তাতেই তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নামল চরম বিপর্যয়! অভিনেত্রী তৃষা ও মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কে জড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্যের পরেই বিরোধী দলনেতা উদয়নিধি স্টালিনের বাড়ির সামনে পৌঁছাল পুলিস। দায়ের পরপর একাধিক জামিনঅযোগ্য মামলা! কিন্তু আটক হওয়ার মুহূর্তেও তিনি বেপরোয়া। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:01 PM IST
তৃষার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে কুরুচিকর কটূক্তি ‘অশ্লীল নিধি’-র! গ্রেফতার জুনিয়র স্ট্যালিন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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‘বিজয় আর তৃষা...’ বিতর্কিত মন্তব্য ‘অশ্লীল নিধি’-র! গ্রেফতার জুনিয়র স্ট্যালিন
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