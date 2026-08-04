/তৃষার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে কুরুচিকর কটূক্তি ‘অশ্লীল নিধি’-র! গ্রেফতার জুনিয়র স্ট্যালিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাভেরি জলবন্টন ইস্যুতে আন্দোলন মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে দক্ষিণী অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণন এবং মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়কে নিয়ে কুরুচিকর ও যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যের অভিযোগ উঠল বিরোধী দলনেতা তথা ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্টালিনের বিরুদ্ধে। এফআইআর রুজু হতেই মঙ্গলবার চেন্নাইয়ে উদয়নিধির বাড়ির বাইরে হুলস্থুল পড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে পুলিসি হেফাজতে নেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে তামিলনাড়ুর রাজনীতি ও বিনোদন জগতে চরম নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
সভা মঞ্চে ঠিক কী ঘটেছিল?
কাভেরি জলবন্টন সমস্যা সমাধান ও ডেল্টা অঞ্চলের কৃষকদের অধিকার রক্ষায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন উদয়নিধি স্টালিন। সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের কড়া সমালোচনা করছিলেন। অভিযোগ, সেই সময়েই ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন শ্রোতা হঠাৎ “তৃষা, তৃষা” বলে চিৎকার করে ওঠে। তখন উদয়নিধি মঞ্চে থমকে দাঁড়িয়ে এমন কিছু দ্ব্যর্থক কথা বলেন, যা মুখ্যমন্ত্রী বিজয় ও তৃষার ব্যক্তিগত সম্পর্ককে ইঙ্গিত করে এবং অত্যন্ত কুরুচিকর বলে মনে করা হয়। মুহূর্তে এই মন্তব্যের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সমাজমাধ্যমে ও রাজনীতিতে সমালোচনার ঝড় ওঠে।
উদয়নিধির বিরুদ্ধে কড়া আইনি ধারায় মামলা
ঘটনার পরেই উদয়নিধির বিরুদ্ধে পুলিস একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৯ ধারায় নারীদের সম্মানহানি করার উদ্দেশ্যে অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য, ধারা ৩৫২: ইচ্ছাকৃত অপমান ও শান্তিভঙ্গের উসকানি, ধারা ১৯৬: বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈরিতা ও অশান্তি ছড়ানো। ধারা ৬১ ও ৩৫১(২) অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং হুমকি। তামিলনাড়ু নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন (২০০২)-এর ৪ নম্বর ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৭ নম্বর ধারা (ডিজিটাল মাধ্যমে অশ্লীল তথ্য পরিবেশন)। এদিকে গ্রেফতারি এড়াতে উদয়নিধি ইতিমধ্যেই মাদ্রাজ হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন।
আটক হওয়ার সময়ে উদয়নিধির প্রতিক্রিয়া
"আমি তো কোনও ভুল কথা বলিনি! বিজয় ছাড়া অন্য কারোর নাম কি আমি মুখে এনেছি? রাজ্য সরকার শুধু প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। আমি ভয় পাই না, সিদ্ধান্ত আদালতই নেবে।"
‘অশ্লীল নিধি’ বলে তোপ শাসকদল TVK ও বিজেপির
শাসকদল তামিলগা ভেট্রি কাজগম-এর নেতা আধব অর্জুন সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে উদয়নিধিকে ‘অশ্লীল নিধি’ বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, "ডিএমকে-র মতো ঐতিহ্যবাহী আন্দোলনের ভাবমূর্তি আজ এমন অশালীন ভাষায় ধ্বংস করা হচ্ছে। তামিলনাড়ুর কোনো মা, বোন বা অভিভাবক জনসমক্ষে এই নোংরা ভাষা মেনে নেবেন না।" তামিলনাড়ু বিজেপির সহ-সভাপতি তথা অভিনেত্রী খুশবু সুন্দর বলেন, "রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির জন্য নারীদের ঘুঁটি বানানো বন্ধ হওয়া উচিত। উদয়নিধির অসভ্য মন্তব্যের জন্য অবিলম্বে তৃষার কাছে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত।" রাজ্য বিজেপি সভাপতি কে আন্নামালাইও এই ঘটনাকে চরম নোংরামির প্রতীক বলে সমালোচনা করেছেন।
অতীতেও তৃষাকে জড়িয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক
তবে এই প্রথম নয়— এর আগেও রাজনীতিতে টেনে আনা হয়েছে অভিনেত্রী তৃষাকে। গত ফেব্রুয়ারি মাসেই বিজয়ের রাজনীতিতে আসা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে রাজ্য বিজেপির নেতা নৈনার নাগেন্দ্রন বলেছিলেন, "বিজয় আগে তৃষার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজনীতিতে আসুক।" তবে সেই মন্তব্য নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হলে পরবর্তীতে দলীয় নেতাদের পরামর্শে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।
ডিএমকে-র পাল্টা চক্রান্তের দাবি
পুরো ঘটনাটিকে ‘পরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ বলে দাবি করেছে ডিএমকে। দলের বর্ষীয়ান নেতাদের বক্তব্য, কাভেরি ইস্যু এবং কৃষকদের আসল সংকট থেকে দেশবাসীর নজর ঘোরাতে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উদয়নিধির মন্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তামিলনাড়ু বিধানসভায় যাতে উদয়নিধি সরকারবিরোধী অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলতে না পারেন, তার জন্যই এই পুলিশি তৎপরতা বলে দাবি ডিএমকে-র।
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