Tamil Nadu Election 2026: ভেঙে যাবে ৫০ বছরের সমীকরণ? তামিল রাজনীতিতে এবার 'বিজয়' সংকেত, দুই মেরুর লড়াইয়ে মহাতারকার বড় থাবা

Tamil Nadu Election 2026: ভেঙে যাবে ৫০ বছরের সমীকরণ? তামিল রাজনীতিতে এবার 'বিজয়' সংকেত, দুই মেরুর লড়াইয়ে মহাতারকার বড় থাবা
Tamil Nadu Election 2026: তামিলনাড়ুতে দুই শিবিরের লড়াই এবার ত্রিমুখী, বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দ্রাবিড় রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিনের নেতৃত্বে ডিএমকে বর্তমানে শক্তিশালী অবস্থানে থাকলেও, বিজয়ের দল সেই সমীকরণ বদলে দিচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তামিলাড়ুতেও বিধানসভা নির্বাচন। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে গত ৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেছে দুটি দল—দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (DMK) এবং অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (AIADMK)। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে সেই চেনা সমীকরণ বদলে যেতে চলেছে। দক্ষিণের জনপ্রিয় নায়ক বিজয়ের নতুন দল 'তামিলগা ভেট্টি কাজগম' (TVK) এবার নির্বাচনী ময়দানে বড় ধাক্কা দিতে তৈরি।
এতদিন ভোট মানেই ছিল দুই দ্রাবিড় দলের লড়াই। গত ৫০ বছর ধরে তামিলনাড়ুর ক্ষমতা এই দুই প্রধান দ্রাবিড় দলের হাতেই ঘুরেফিরে এসেছে। কিন্তু এবার অভিনেতা বিজয় আসায় লড়াইটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিমুখী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিজয় হয়তো এখনই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না, কিন্তু তিনি কার ভোট কাটবেন আর কাকে জেতাবেন, সেই চাবিকাঠি তাঁর হাতেই থাকতে পারে।
মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিনের নেতৃত্বে ডিএমকে ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বড় জয় পেয়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করেছে। অন্যদিকে, জে জয়ললিতার মৃত্যুর পর এআইএডিএমকে কিছুটা দুর্বল হলেও এডাপ্পাদি পালানিস্বামীর নেতৃত্বে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে টিকে আছে। সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও তারা একটি বড় ভোটার নিজেদের কাছে আটকে রাখতে পেরেছে। কিন্তু বিজয়ের রাজনীতিতে আসার পর এই প্রতিষ্ঠিত দ্বিমুখী ধারাটি এখন ভেঙে গেছে।
তামিল সিনেমার অন্যতম বড় জনপ্রিয় তারকা বিজয়। তাঁর বিশাল জনপ্রিয়তাই রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও বিজয় মূলত রাজ্যের নতুন ভোটার এবং তরুণদের ওপর ভরসা করছেন। তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো বেশ আকর্ষণীয়, মহিলাদের মাসে ২,৫০০ টাকা করে সাহায্য এবং বছরে ৬টি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে। যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ও ইন্টার্নশিপের বিশেষ সুযোগ। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিন তাঁর সরকারের উন্নয়ন আর সমাজসেবার কাজ দিয়ে জয়ী হতে চান। কিন্তু তরুণ ভোটাররা যদি বিজয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে ডিএমকে-র কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে পারে। অন্যদিকে, এআইএডিএমকে বিরোধী দল হিসেবে তারা সরকারের ভুলগুলো তুলে ধরছে। কিন্তু অভিনেতা বিজয় সরকার-বিরোধী ভোটের একটি বড় অংশ টেনে নিলে তাদের জেতা কঠিন হয়ে পড়বে।
চেন্নাইয়ের মতো বড় শহর এবং দক্ষিণের জেলাগুলোতে বিজয়ের ব্যাপক ক্রে়জ দেখা যাচ্ছে। তবে অনেক ভোটার এখনও মনে করেন মূল লড়াইটা পুরানো দুই দলের মধ্যেই হবে। মোদ্দা কথা, তামিলনাড়ুর ২০২৬-এর ভোট আর পাঁচটা সাধারণ ভোটের মতো হবে না। সুপারস্টার বিজয়ের এন্ট্রি রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন মোড় নিয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত জনগণের রায় কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার।
