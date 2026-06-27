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হাসপাতালে জন্মের পরেই সোনার আংটি! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, মেগা এই প্রকল্প কবে থেকে?

New born Gold Ring Scheme: ২২ জুন মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন। এদিন থেকে সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া প্রত্যেক শিশু এই প্রকল্পের আওতায় পড়বে। মা ও নবজাতককে সম্মান জানানো এবং মাতৃত্বকে উদযাপন করা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 27, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:18 PM IST
হাসপাতালে জন্মের পরেই সোনার আংটি! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, মেগা এই প্রকল্প কবে থেকে?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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