/হাসপাতালে জন্মের পরেই সোনার আংটি! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, মেগা এই প্রকল্প কবে থেকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সদ্যোজাত শিশুদের বিরাট ঘোষণা সরকারের। হাসপাতাল জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য় এক গ্রামের সোনার আংটি। তামিলনাড়ুর নতুন এই প্রকল্পের নাম 'তাই মামান।' কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে তামিল সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে বিজয় থালাপতির সরকার।
সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া প্রতিটি নবজাতককে এক গ্রাম করে সোনার আংটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 'তাই মামান গোল্ড রিং স্কিম' (Thai Maman Gold Ring Scheme) বা 'তাই মামান থাঙ্গা মোথিরা থিতাম' নামের এই প্রকল্পটির জন্য বার্ষিক ৭৫০.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি আদেশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবিলম্বে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন?
তামিল সরকার জানিয়েছে, তামিলনাড়ুতে যাঁরা স্থায়ী বসবাসকারী তাঁরা এই প্রকল্পের আত্ততায় পড়বে। এর পাশাপাশি যেসব পরিবার, তাদের সন্তান সরকারি হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করলে এই সুবিধা পাবেন।
কবে থেকে এই প্রকল্প কার্যকর হবে?
২০২৬ সালের ২২ জুন থেকে সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া শিশুরা এই প্রকল্পের আওতায় সোনার আংটি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, ২২ জুন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের জন্মদিন। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (পেরারিগনার আন্নার জন্মবার্ষিকী) তারিখে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।
তামিল সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ‘তাই মামান শির’ (Thai Maman Seer) প্রথা থেকে এই উদ্যোগটি অনুপ্রাণিত হয়েছে। এই প্রথা অনুযায়ী, একটি নবজাতককে বরণ করে নিতে শিশুর মামা, দাদু(মায়ের বাবা) উপহার ও আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকার প্রতীকীভাবে সেই মামার ভূমিকা পালন করবে এবং নবজাতকের প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা হিসেবে এক গ্রাম সোনার আংটি উপহার দেবে।
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য
শুধুমাত্র একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই নয়, বরং রাজ্যের সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখা এবং নবজাতক ও তাদের পরিবারকে সহায়তা করা। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করা। মা ও নবজাতককে সম্মান জানানো এবং মাতৃত্বকে উদযাপন করা।
মাতৃ ও শিশু কল্যাণে তামিলনাড়ুর ভূমিকা:
তামিলনাড়ু সরকার এর আগেও মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গর্ভবতী মহিলাদের আর্থিক সহায়তা, বিনামূল্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, নবজাতক সেবা, জরুরি প্রসূতি চিকিৎসা, পুষ্টি সহায়তা এবং পিআইসিএমই (PICME) সিস্টেম। এসব সরকারি উদ্যোগের ফলে বিগত বছরগুলোতে রাজ্যের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।
রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি:
মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের দল 'তামিলাগা ভেট্টি কাজাঘাম'-এর অন্যতম প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল এই 'তাই মামান গোল্ড রিং স্কিম'। পরবর্তীতে সরকারের 'ভেট্রি থামিহাগাম ভিশন ডকুমেন্ট'-এও বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। এর আগে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নেতাদের জন্মদিনে সরকারি হাসপাতালে শিশুদের মধ্যে সোনার আংটি বিতরণ করলেও, রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে স্থায়ী কল্যাণ কর্মসূচি হিসেবে এই প্রথম গ্রহণ করল।
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