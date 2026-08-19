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মহিলা সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর! ৩ নম্বর সন্তান হলে মিলবে এক বছরের ছুটি, সরকারের বড় ঘোষণা

Maternity Leave: আগের নিয়ম অনুযায়ী, যাদের দুইয়ের কম সন্তান ছিল, তারা ৩৬৫ দিনের ছুটি পেতেন। কিন্তু দুটি বা তার বেশি সন্তান থাকলে ১২ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি মিলত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এই সুবিধা চালু হলেও, এবার তামিলনাড়ু সরকার সব সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রেই মেয়াদের সামঞ্জস্য নিয়ে এল।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 19, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:11 PM IST
মহিলা সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর! ৩ নম্বর সন্তান হলে মিলবে এক বছরের ছুটি, সরকারের বড় ঘোষণা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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