/মহিলা সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট সুখবর! ৩ নম্বর সন্তান হলে মিলবে এক বছরের ছুটি, সরকারের বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহিলা সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় ঘোষণা রাজ্য সরকারের। তৃতীয় সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে কর্মীরা এখন থেকে ৩৬৫ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। তবে সেটা তামিলনাড়ুতে। গত মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্য মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী ডি শরৎকুমার নিশ্চিত করেন যে, এখন থেকে প্রথম দুই সন্তানের মতোই তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রেও পূর্ণ এক বছরের ছুটি দেবে সরকার। রাজ্যে প্রজনন হার কমে যাওয়া এবং সামাজিক কল্যাণের বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিধানসভায় বিভাগীয় অনুদান সংক্রান্ত আলোচনার সময় মন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার মহিলা উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষাকে সবসময় অগ্রাধিকার দেয়। সেই লক্ষ্যেই তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা ৮৪ দিন থেকে বাড়িয়ে ৩৬৫ দিন করার এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
আগের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মহিলা কর্মচারীর দুইয়ের কম সন্তান থাকলে তিনি এক বছরের ছুটি পেতেন। কিন্তু দুই বা তার বেশি সন্তান থাকলে ছুটির মেয়াদ কমে দাঁড়াত ১২ সপ্তাহে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই এই ছুটির ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তবে এবার তামিলনাড়ু সরকার সব সন্তান প্রসূতির ক্ষেত্রেই ছুটির মেয়াদে সমতা নিয়ে এল।
এই ঘোষণার মধ্যেই বিধানসভায় এক অন্যরকম দৃশ্য দেখা যায়। টিভিকে দলের প্রথম বার নির্বাচিত বিধায়ক আর পল্লবী তাঁর সদ্যজাত সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বিধানসভায় উপস্থিত হন। তবে মূল কক্ষে প্রবেশের আগে তিনি সন্তানকে বিধানসভারই একটি নিরাপদ কক্ষে এক পরিচর্যাকারীর কাছে রেখে অধিবেশনে যোগ দেন।
পরবর্তীতে এই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা শুরু হলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক পল্লবী। এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানান, এত ছোট কোলের শিশুকে একা ঘরে রেখে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ট্রোল করার আগে মানুষের পরিস্থিতি ও কষ্ট অনুধাবন করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।
বর্তমানে তামিলনাড়ুতে জন্মহার দ্রুত হ্রাস পাওয়া নিয়ে চিন্তায় রয়েছে প্রশাসন। সম্প্রতি এক স্বাস্থ্য সম্মেলনে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেজি অরুণরাজ জানান, রাজ্যে মোট প্রজনন হার (টিএফআর) ১.৪-এর নীচে নেমে গিয়েছে, যা স্বাভাবিক সীমা (২.১)-র চেয়ে অনেকটাই কম। একই সঙ্গে রাজ্যে বয়স্ক মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভবিষ্যতে অন্ধ্রপ্রদেশের মতো তৃতীয় সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সরকারি সুযোগ-সুবিধা বা ইনসেনটিভ দেওয়ার কথা ভাবা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)