Tamil Nadu horror: 'নরখা*দক' বাবা! ৬-৭-১০! ৩ মেয়ের গলা কে*টে ধ*ড় থেকে মু*ণ্ডু আলাদা করে দিলেন...

Father beheads three daughters: স্ত্রী ও ১ বছরের ছেলে অন্য ঘরে ছিল। ভোর ৩টে নাগাদ মেয়েদের চিৎকার, কান্নার শব্দ শুনতে পান মা। কিন্তু দরজা বাইরে থেকে বন্ধ থাকায় বাইরে বেরতে পারেননি।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 7, 2025, 05:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম করা ঘটনা। বাবা নিজের হাতে গলা কাটলেন নাবালক ৩ মেয়ের। একজনের বয়স ১০, একজনের ৭। আর সবচেয়ে ছোটজন ৬ বছরের। এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিলেন বাবা (Father beheads three daughters)। তারপর নিজেও আত্মঘাতী হলেন ৩৬ বছরের যুবক। ভয়ংকর এই ঘটনায় স্তম্ভিত সারা গ্রাম। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর নামাক্কালে (Tamil Nadu horror)। কিন্তু কেন একাজ করলেন ওই যুবক?

স্ত্রী-ছেলে অন্য ঘরে...
জানা গিয়েছে, আত্মঘাতী ওই যুবকের নাম গোবিন্দরাজ। তামিলনাড়ুর নামাক্কাল জেলার ভেপ্পাগৌন্দানপুথুর গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দরাজ।  তাঁর তিন মেয়ে, প্রতিক্ষাশ্রী, ঋত্বিকশ্রী এবং দেবশ্রী। সোমবার রাতে ৩ মেয়েকে নিয়েই ঘুমাতে যান গোবিন্দরাজ। স্ত্রী ভারতী (২৬) তাঁদের ১ বছরের ছেলে অগ্নিশ্বরণকে নিয়ে অন্য ঘরে ছিলেন। ভোর ৩টে নাগাদ ভারতী মেয়েদের কান্নার শব্দ শুনতে পান। কিন্তু দরজা বাইরে থেকে বন্ধ থাকায় ভারতী ঘর থেকে বেরতে পারেননি। 

ঘর ভাসছে রক্তে! হাড়হিম দৃশ্য...
তখন শিশুদের আর্তনাদে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তাঁরা ভারতীকে দরজা খুলে বের করে আনেন। এরপর ভারতী ছুটে স্বামীর ঘরে যেতেই দেখতে পান হাড়হিম করা দৃশ্য! দেখেন, মেয়েদের গলা কাটা। ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা। আর স্বামী গোবিন্দরাজও গলা দিয়ে ছুরি কেটে আত্মঘাতী হয়েছেন। পড়ে রয়েছে তাঁর নিথর দেহ। ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তে!

কেন মেয়েদের খুন করে আত্মঘাতী যুবক?
মঙ্গলবার ভোরের এই ঘটনায় শিউরে উঠছে সবাই। খুন ও আত্মহত্যার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস জানিয়েছে, নিজের বোরওয়েল ফার্ম শুরু ও একটি নতুন বাড়ি তৈরি করার জন্য গোবিন্দারাজ ২০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সেই ঋণ শোধ করতে না পারাতেই গোবিন্দরাজ এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

