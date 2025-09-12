Tamil Nadu Horror: দু' হাতে স্ত্রী-প্রেমিকের জোড়া কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে জেলে ঢুকলেন স্বামী! ভয়ংকর! হাড়হিম! বীভৎস!

Tamil Nadu Horror: দু' হাতে স্ত্রী-প্রেমিকের জোড়া কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে জেলে ঢুকলেন স্বামী! ভয়ংকর! হাড়হিম! বীভৎস!
Tamil Nadu Crime News: কোলাঞ্জির সন্দেহ হয়েছিল যে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী, থাঙ্গারাসু নামে কোনও পরপুরুষের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়েছে। স্ত্রী ও প্রেমিকের কাটা মাথা প্রথমে তাঁর মোটরসাইকেলের সঙ্গে বেঁধে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম করা দৃশ্য! দু' হাতে কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক ব্যক্তি! দু' হাতে কাটা দুটো মুণ্ডু নিয়ে সোজা জেলে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে ওই ব্যক্তি! ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচিতে।
জানা গিয়েছে, কোলাঞ্জি নামে ওই ব্যক্তি হাতেনাতে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরে ফেলেন তাঁর স্ত্রী ও প্রেমিককে। তারপরই তিনি তাঁর স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিকের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেন। খুন করেন তাঁদের! এরপর স্ত্রী ও প্রেমিকের কাটা মাথা প্রথমে তাঁর মোটরসাইকেলের সঙ্গে বেঁধে ভেলোর কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছন। তারপর দু' হাতে দুই কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে জেলে গিয়ে ঢোকেন। সেখানেই আত্মসমর্পণ করেন।
পুলিস সূত্রে খবর, কোলাঞ্জির সন্দেহ হয়েছিল যে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী, থাঙ্গারাসু নামে কোনও পরপুরুষের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়েছে। প্রেমিকের সঙ্গে হাতেনাতে স্ত্রী লক্ষ্মীকে ধরতে কোলাঞ্জি বাড়ি থেকে দূরে যাওয়ার ভান করেন। তারপর আচমকা ফিরে এসে তাঁর স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিককে ছাদে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পান। এরপরই তিনি কাস্তে হাতে যুগলের উপর চড়াও হন। মাথা কেটে তাঁদের দুজনকে হত্যা করেন।
তারপর কাটা মুণডু দুটি মোটরসাইকেলে বেঁধে নিয়ে আসেন প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে ভেলোর কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানেই আত্মসমর্পণ করেন। পুলিস তারপর বাড়ি গিয়ে মুণ্ডুবিহীন দেহগুলো উদ্ধার করে। খুনের দায়ে কোলাঞ্জিকে গ্রেফতার করে। দম্পতির তিন মেয়ে। তাদেরকে আত্মীয়দের কাছে পাঠানো হয়েছে। আর ধৃত কোলাঞ্জি এখন জেলে।
প্রসঙ্গত,জুন মাসে বেঙ্গালুরুতেও একইরকম একটি ঘটনা ঘটে। শঙ্কর নামে এক ব্যক্তি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে তাঁর স্ত্রী মনসার মাথা কেটে খুন করেন। খুনের পর শঙ্কর সূর্যনগর থানায় স্ত্রীর কাটা মাথা নিয়ে যান ও স্বীকারোক্তি দেন। ৫ বছর ধরে বিবাহিত ছিলেন ওই দম্পতি। তাঁদের ৪ বছরের একটি মেয়েও আছে। দুজনেই বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। স্ত্রীর অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, একথা জানার পরই তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। যারপর স্ত্রী মনসা তাঁর মায়ের বাড়িতে চলে যান।
এরপর মেয়েদের জন্য আবার বাড়ি ফিরে এলে, আবারও ওই দম্পতি তীব্র বাগবিতণ্ডায় জড়ান। তখনই ঝগড়ার সময় শঙ্কর একটি কাস্তে দিয়ে স্ত্রী মনসার মাথা কেটে ফেলেন। তারপর শরীরের বাকি অংশ ঘরের ভিতরে রেখে স্কুটারে করে কাটা মাথা নিয়ে থানায় চলে যান।
