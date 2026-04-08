নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 8, 2026, 09:19 PM IST
Assembly Election 2026: ভোটের মুখে বিরাট চমক: মহিলা প্রার্থীর সম্পত্তি দেখে চোখ কপালে, সবচেয়ে ধনী? হাতে ৫,৮৬৩ কোটি
৫ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি মহিলা প্রার্থীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: তামিলনাড়ু তথা দেশের নির্বাচনী রাজনীতির আঙিনায় বিপুল বিত্তবৈভবের এক নজিরবিহীন পরিসংখ্যান সামনে এল। ৫ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকারও বেশি সম্পদের মালিক হয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন তামিলনাড়ুর এক হেভিওয়েট প্রার্থী। নির্বাচনের আগে হলফনামায় জমা দেওয়া এই সম্পদের পরিমাণ দেখে রীতিমতো চোখ কপালে উঠেছে সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

গণতন্ত্রের উৎসবে প্রার্থীদের পেশিশক্তি এবং জনভিত্তির পাশাপাশি বিত্তশক্তির লড়াইও কোনও নতুন বিষয় নয়। তবে ২০২৬-এর তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে সম্পত্তির যে খতিয়ান সামনে এসেছে, তা আগের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। 

নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, তামিলনাড়ুর এই বিশেষ প্রার্থী এখন পর্যন্ত রাজ্যের এবং সম্ভবত দেশের অন্যতম শীর্ষ ধনী প্রার্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকারও বেশি।

১. সম্পদের পাহাড়: হলফনামার মূল তথ্য

নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই প্রার্থীর মোট সম্পদের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। ৫,৮৬৩ কোটি টাকার এই সম্পদের মধ্যে রয়েছে:

অস্থাবর সম্পত্তি: নগদ টাকা, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, বন্ড এবং বহুমূল্য অলঙ্কার। তাঁর বিনিয়োগের একটি বড় অংশ রয়েছে রিয়েল এস্টেট এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যবসায়।

স্থাবর সম্পত্তি: কয়েকশো একর জমি, বিলাসবহুল বাণিজ্যিক ভবন এবং চেন্নাইসহ একাধিক বড় শহরে রাজকীয় আবাসন।

ব্যক্তিগত শখ ও বিলাসিতা: হলফনামায় তাঁর সংগ্রহে থাকা বহুমূল্য ঘড়ি এবং একাধিক বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডের গাড়ির উল্লেখ রয়েছে, যা তাঁর জীবনযাত্রার জৌলুসকে প্রতিফলিত করে।

২. পারিবারিক বিত্তের প্রভাব

জানা গিয়েছে যে, এই প্রার্থীর সম্পদের একটি বড় অংশ তাঁর পারিবারিক ব্যবসায়িক উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত। 

তাঁর পরিবার দশকের পর দশক ধরে দক্ষিণ ভারতের শিক্ষা এবং শিল্প ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছে। তবে গত কয়েক বছরে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রসারের ফলে সম্পদের পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

মজার বিষয় হলো, তাঁর নিজের নামের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের নামেও কয়েকশ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে, যা এই নির্বাচনী হলফনামায় বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।

৩. প্রার্থীদের লড়াইয়ে বিত্তশালী বনাম সাধারণ

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ডিএমকে (DMK) এবং এআইএডিএমকে (AIADMK)-র মতো দলগুলিতে ধনকুবের প্রার্থীর অভাব নেই। কিন্তু ৫,৮০০ কোটির অঙ্কটি বাকিদের তুলনায় কয়েক আলোকবর্ষ দূরে। এই বিপুল বিত্তের কথা জানাজানি হওয়ার পর বিরোধীরা সরব হয়েছেন। 

তাঁদের দাবি, যখন সাধারণ মানুষ মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের সমস্যায় ভুগছেন, তখন একজন প্রার্থীর এত বিপুল সম্পদ বৃদ্ধি কীভাবে সম্ভব? অন্যদিকে, প্রার্থীর সমর্থকদের দাবি, তাঁর এই সম্পদ অর্জিত হয়েছে স্বচ্ছ ব্যবসায়িক উপায়ে এবং তিনি তাঁর আয়ের একটি বড় অংশ সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করেন।

৪. নির্বাচনী কৌশলে সম্পদের ভূমিকা

তামিলনাড়ুর নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ‘গোপন’ বা ‘উপহার’ সংস্কৃতির বদনাম দীর্ঘদিনের। এমন পরিস্থিতিতে একজন অতি-ধনী প্রার্থীর উপস্থিতি ভোটারদের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। 

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী, খরচের একটি ঊর্ধ্বসীমা থাকলেও প্রচারের জৌলুস এবং ডিজিটাল মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে বিত্তশালী প্রার্থীরা সবসময়ই বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন। তবে এই বিপুল সম্পদের প্রদর্শন কি সাধারণ মানুষের ভোটে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, নাকি এটি প্রার্থীর বিপরীতে জনরোষ তৈরি করবে, তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন ভোট পণ্ডিতরা।

৫. অতীত রেকর্ড

ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে ইতিপূর্বে কর্নাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশের অনেক প্রার্থীকে কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তামিলনাড়ুর মতো একটি রাজ্যে, যেখানে দ্রাবিড় রাজনীতির মূলে রয়েছে সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা বলা, সেখানে এই ‘বিলিয়নিয়ার’ প্রার্থীর আবির্ভাব এক নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের জন্ম দিয়েছে। হলফনামার এই তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে ট্রোল এবং আলোচনা তুঙ্গে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কেউ নির্বাচনে লড়াই করার অধিকার রাখেন, তা তিনি গরিব হোন বা ধনকুবের। তবে ৫,৮৬৩ কোটি টাকার সম্পদধারী এই প্রার্থীর লড়াই কেবল ক্ষমতার দখলের লড়াই নয়, এটি যেন বিত্তের সক্ষমতা প্রমাণের এক পরীক্ষা। 

তামিলনাড়ুর ভোটাররা এই বিপুল সম্পদের চাকচিক্য দেখে ভোট দেবেন, নাকি জনসেবার রেকর্ড দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন, তার উত্তর মিলবে ভোটের ফলাফলে। আপাতত ‘৫,৮৬৩ কোটি’—এই সংখ্যাটিই দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির সবথেকে বড় গসিপে পরিণত হয়েছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

