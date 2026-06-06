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Tamil Nadu Shock: কাজ করতে পারছিলেন না! ক্ষোভ উগড়ে বিজয় শিবিরে ৩০০-র বেশি AIADMK নেতা

AIADMK Leaders Join TVK: এআইএডিএমকে দলের অন্দরে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবার প্রকাশ্যে চলে এল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর একপ্রকার আস্থা হারিয়ে ৩০০ জনেরও বেশি হেভিওয়েট এআইএডিএমকে নেতা ও কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে TVK-এ যোগ দিয়েছেন। জনপ্রিয় অভিনেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের সরকারের হাত শক্ত করতেই এই মেগা দলবদল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 06, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:26 PM IST
Tamil Nadu Shock: কাজ করতে পারছিলেন না! ক্ষোভ উগড়ে বিজয় শিবিরে ৩০০-র বেশি AIADMK নেতা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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