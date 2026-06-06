/Tamil Nadu Shock: কাজ করতে পারছিলেন না! ক্ষোভ উগড়ে বিজয় শিবিরে ৩০০-র বেশি AIADMK নেতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বড়সড় পটপরিবর্তন। চেন্নাইয়ের কাছে পানাইয়ুরে অবস্থিত 'তামিলগা ভেট্রি কড়গম' (TVK) দলের সদর দফতরে শনিবার এক মেগা যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। জনগণের জন্য ঠিকমতো কাজ করতে না পারার অভিযোগ তুলে ৩০০-র বেশি AIADMK সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের শাসক দল TVK-তে যোগ দিয়েছেন।
বড় বড় নামের দলবদল
যাঁরা TVK দলে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে AIADMK আমলের বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নেতা রয়েছেন। প্রাক্তন AIADMK মন্ত্রী কেল্লামান্ডি নটরাজন এবং আনন্দন। 'আন্না ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন'-এর রাজ্য সম্পাদক কমলাকান্নান। মাইলাপুরের প্রাক্তন AIADMK বিধায়ক নটরাজ এবং পরমাকুদির প্রাক্তন বিধায়ক সাধন প্রভাকর। তিরুপাত্তুর শহরের সম্পাদক ডি টি কুমার সহ আরও অনেক দলীয় পদাধিকারী। এই যোগদান কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয় TVK-এর সাধারণ সম্পাদক তথা গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী এন আনন্দ, রাজস্ব ও বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী সেঙ্গোট্টাইয়ান এবং পূর্ত মন্ত্রী আধব অর্জুনের উপস্থিতিতে।
AIADMK সংকটের কথা জানালেন প্রবীণ নেতারা
প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ AIADMK নেতা উদুমলাই রাধাকৃষ্ণন জানান, ত্রিচির এন আর শিবাপথি, কদম্বুর রাজু, এম সি সম্পথ, পন্নীর্সেলভম, গোবিন্দস্বামী এবং কোলাথুর কৃষ্ণমূর্তির মতো অনেক সিনিয়র নেতাই TVK-তে শামিল হয়েছেন। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জে জয়ললিতার নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে রাধাকৃষ্ণন বলেন, তাঁর সময়ে দলে কড়া শৃঙ্খলা ছিল এবং তাঁর মৃত্যু দলের জন্য এক মস্ত বড় ধাক্কা ছিল। গত পাঁচ বছর ধরে দলে থাকলেও তাঁরা স্বাধীনভাবে সাধারণ মানুষের পরিষেবা করতে পারছিলেন না। তিনি আরও যোগ করেন, তারা মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয়ের মধ্যে এমজিআর (MGR) এবং জয়ললিতার আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন। TVK দলে যে সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁরা পেয়েছেন, সেটাই তাদের দলবদলের মূল কারণ। আগামী স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের নেতাদের জেতাতে তাঁরা জানপ্রাণ দিয়ে লড়বেন।
‘বিজয়ই থাকবেন তামিলনাড়ুর স্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী’: সেঙ্গোট্টাইয়ান
মন্ত্রী সেঙ্গোট্টাইয়ান TVK দলের বৃদ্ধির প্রশংসা করে বলেন, 'ভারতের ইতিহাসে যদি এমন কোনও দল থাকে যা তৈরি হওয়ার মাত্র দুই বছরের মধ্যে সাফল্য পেয়েছে, তবে তা হল তামিলগা ভেট্রি কড়গম। তামিলনাড়ুর মাটিতে আমাদের দলকে কেউ হারাতে পারবে না। মানুষ এক স্বচ্ছ প্রশাসনকে বেছে নিয়েছে। বিজয় শুধু আজ বা আগামীকাল নন, চিরকাল তামিলনাড়ুর স্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন।'
দুর্নীতিমুক্ত শাসনের দাবি TVK-এর
পূর্ত মন্ত্রী আধব অর্জুন দাবি করেন যে, বর্তমান TVK সরকার দুর্নীতি দমনে DMK এবং AIADMK দুই সরকারকেই টেক্কা দিয়েছে। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের তহবিল, বালিখাদান বা পূর্ত দপ্তরে যে দুর্নীতি চলত, তা এখন ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। বিজয় এক দুর্নীতিমুক্ত তামিলনাড়ু গড়ে তুলেছেন।'
বিধায়কদের টাকা বা কোনও প্রলোভন দেখিয়ে দলে আনা হয়েছে- এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে অর্জুন বলেন, 'আমরা কাউকে কোনও লোভ দেখিয়ে আনিনি। ভালোবেসে এক পরিবারের মতো সবাইকে স্বাগত জানিয়েছি।' তিনি AIADMK সাধারণ সম্পাদক ইডাপ্পাডি কে পলানিস্বামীর সমালোচনা করেন এবং ও পন্নীর্সেলভমের DMK-তে যোগ দেওয়া নিয়ে তোপ দাগেন। অর্জুনের দাবি, আগামী এক মাসের মধ্যে ৯০ শতাংশ AIADMK কর্মী TVK-তে যোগ দেবেন।
পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল জয়ের লক্ষ্য
গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী এন আনন্দ নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে দলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবি করেন যে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত এলাকাতেই TVK বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে। দুর্নীতিমুক্ত থেকে মানুষের কাজ করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।
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